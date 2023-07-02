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11 bin 253 metrekarelik gürültü bariyeri tamam

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#Bakan Özhaseki#Twitter#Bakanlık
11 bin 253 metrekarelik gürültü bariyeri tamam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerde gürültü kirliliğini en aza indirmek için 11 bin 253 metrekare gürültü bariyeri yaptıklarını duyurdu.

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Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevreye ve insana saygılı şehirler için gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarının birbirine karıştığı huzurlu şehirler hedefiyle, gürültü bariyerlerinin miktarını arttırıyoruz. 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık. 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ediyoruz” dedi.

11 bin 253 metrekarelik gürültü bariyeri tamam

Mehmet Özhaseki

Bakanlıktan yapılan açıklamada da gürültüyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planının tamamlandığı belirtilerek, Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacağı kaydedildi.

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#Bakan Özhaseki#Twitter#Bakanlık

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