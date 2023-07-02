11 bin 253 metrekarelik gürültü bariyeri tamam

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Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevreye ve insana saygılı şehirler için gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarının birbirine karıştığı huzurlu şehirler hedefiyle, gürültü bariyerlerinin miktarını arttırıyoruz. 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık. 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ediyoruz” dedi.

Mehmet Özhaseki

Bakanlıktan yapılan açıklamada da gürültüyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planının tamamlandığı belirtilerek, Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacağı kaydedildi.