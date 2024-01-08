109 yıllık gözyaşı

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SARIKAMIŞ Harekâtı’nın 109’uncu yıldönümü nedeniyle Kars’ta ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ etkinliği yapıldı. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ziya Polat, protokol ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte gençler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı nedeniyle 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

KOMANDOLARDAN SAYGI NÖBETİ

5.5 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılar, ay-yıldızlı tören alanına geldi. Türk Hava Kurumu ekiplerince paraşütlü para motor gösterisi yapılarak Türk bayrağıyla vatandaşlar selamlandı. Sarıkamış Harekâtı’na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da Bakan Bak, Bakan Göktaş, anıta çelenk sundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

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‘ÖLÜMSÜZ DESTANI’

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Güler, 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda kutsal değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andığını belirterek, “Sarıkamış Harekatı; vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini, keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı, kendisine kefen edinen ve vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen fedakâr Mehmetçik’in ölümsüz destanıdır. Kahraman Türk askerinin eşsiz vatan sevgisi ve üstün disiplin anlayışıyla zorluklara ve yokluklara tahammülünün simgesi olan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için neleri göze alabileceğini de en açık şekilde göstermiştir. Onların göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanı, hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin vicdanında ve hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

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Muharip uçak ve ‘Çelik Kanatlar’ helikopter saygı uçuşu yaparak törene katılanları selamladı.