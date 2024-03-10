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109 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

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#Kayıp Şehitlik#Çanakkale Savaşları#Çanakkale Şehitlik
109 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

DÜNYANIN en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşa ait izler, gün yüzüne çıkıyor.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Karataş, askeri ve resmi evrakları inceleyerek 109 yıl sonra kayıp ‘Halileli Batarya Şehitliği’nin yerini tespit etti. 1915 yılında Çakaltepe-İntepe Mıntıkası içerisindeki birliklerde görev yaparken şehit olanlarla ilgili yapılan çalışma sırasında 3-4 Nisan 1915 tarihinde hazırlanan askeri bir krokide ‘Batarya Şehid Mezarı’ ifadesine rastlayan Prof. Dr. Karataş, “Böylece yeni bir şehitlik alanımız tarihsel verilerle ortaya çıkmış oldu. Buranın tescil edilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Burası, tarihsel verilerle ve 1915 yılına ait askeri ve resmi kaynaklarla tespiti yapılmış, konumlandırılmış bir şehitlik halinde duruyor” dedi.

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109 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

 

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#Kayıp Şehitlik#Çanakkale Savaşları#Çanakkale Şehitlik

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