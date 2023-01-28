109 ton altın rezervinden ilk külçe

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Gübretaş şirketinin iştiraki olan Söğüt Altın Madeni’nde ilk külçe altının döküm törenine katıldı. İlk külçeyi döken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Söğüt Altın Madeni’yle ilgili yatırım sürecini 2021 yılı ocak ayı itibariyle başlatmıştık. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırmak için çalışmaları hızlandırdık.

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İLK ETAPTA YILDA 2.5 TON

Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri 3 ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık 2.5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Önce yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6.5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni’nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bugün itibariyle Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam edildi. İlerleyen dönemlerde bu sayının 1300’ü bulmasını bekliyoruz.

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MADEN İHRACATINDA CUMHURİYET REKORU

Adana ve Cizre’de yaptığımız keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın inşası da aralıksız devam ediyor. Bu sene ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz. Rabbimizin bizlere bahşettiği hangi enerji kaynağı varsa bir yolunu bulup ülkemiz ekonomisine kazandırmanın gayretindeyiz. Son 10 yılda ortalama yıllık 742 milyon ton maden üretimi yaptık. Toplam madencilik üretimimiz 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9.1 artışla 6.5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık.

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2020’DE 42 TONLA TARİHİ REKORU KIRDIK

Türkiye yeraltı kaynaklarını günyüzüne çıkarmak ve ekonomimize kazandırma mücadelemizde biz de pek çok saldırıyla karşılaştık. Gezi olaylarındaki gibi sokak terörünün de, kara propaganda faaliyetlerinin de bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmedik. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek, kıymetli maden sektörümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalıştık. Böylece 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Son 5 yıllık verilere göre ortalama üretimimiz yıllık 35 ton civarındadır. Göreve geldiğimizden bu yana 455 ton altının üretilmesini sağladık. Günümüzde 16 farklı madende üretim gerçekleştiriyoruz.

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EN FAZLA İTHAL ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERDEN

' ERDOĞAN “Altın, petrolle birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor” diyerek şöyle devam etti: “Bu alanda talebimizin en az yarısını karşılayabilecek bir rezerve sahibiz. Ancak Türkiye çok uzun yıllar boyunca kıymetli maden sektöründe kendi potansiyelini harekete geçirememiştir. Bunda teknolojik imkânların yetersizliği ve kapasite eksikliğinin yanı sıra ülkemiz aleyhine yürütülen lobi çalışmalarının etkisi de vardır. Çevrecilik bahanesiyle ülkemize çekilen yabancı destekli operasyonların sayısı bir hayli fazladır. Sivil toplum kuruluşu görünümlü yapılar eliyle kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilmesi başta olmak üzere pek çok araç bu doğrultuda kullanılmıştır. Kıymetli maden sektörümüzün gelişmemesi için her yol denenmiştir. Tüm dünyada kabul gören maden çıkarma yöntemlerine ses etmeyenlerin ülkemiz söz konusu olunca ortalığı nasıl ayağa kaldırdığını, milletimizi nasıl galeyana getirdiğini hepimiz hatırlıyoruz.

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CHP BİZİ TAKLİT EDİYOR

Erdoğan Bilecik’te toplu açılış törenine de katılırken Kılıçdaroğlu’na “CHP bizi taklit ediyor. ‘Yeter söz milletindir.’ Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu” diyerek yüklendi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Hükümete geldiğimizde Bilecik’te 22 kilometre yolu 175 kilometreye çıkardık. 22 nere, 175 nere? Bursa ve Eskişehir güzergâhlarında yol çalışmalarının bir kısmını bu yıl, bir kısmını seneye tamamlıyoruz. Ankara-Eskişehir-Bilecik- İstanbul yüksek hızlı tren hattını Bilecik yüksek hızlı tren garını, Yüzlü Tren Garı’nı, Bozüyük Lojistik Merkezi’nin birinci etabını hizmete açtık. Yapımı süren Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, hızlı tren hattını inşallah 2025 yılında bitiriyoruz. Tarım ve ormancılıkta Bilecik’e 12 baraj, 27 sulama tesisi, 30’u taşkın koruma tesisi, 3 hidroelektrik santralı inşa ettik. Durmak yok. Toplam 40 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 baraj ile 26 bin dekar araziyi sulayacak 4 sulama tesisini yapımı sürüyor.

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DOĞALGAZ GELMEYEN İLÇE KALMADI

Bilecikli çiftçilerimize toplamda 500 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize iki yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Enerjide Bilecik, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı, Dodurga, İnhisar ve Yenipazar’a doğalgaz arzını da sağladık. Durmak yok. O kadar. Yarın birileri de buralara gelecek. Onlara sormak lazım ya siz ne yaptınız? Bugün açılışını yaptığımız yerlerle birlikte artık Bilecik’te doğalgaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı.

Bugün de güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar arasında Bilecik 300 yataklı ve Bozüyük 200 yataklı devlet hastaneleriyle diğer sağlık tesisleri de bulunuyor.

BAY KEMAL HABERİN YOK MU

Biliyorsunuz seçimlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti? ‘Yeter Söz Milletindir’ demişti. Her ne kadar Menderes’in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da, bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP bizi taklit ediyor. ‘Yeter söz milletindir.’ Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi.”

KARADENİZ GAZI MARTTA EVLERDE

' ERDOĞAN Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz yataklarıyla ilgili de şöyle konuştu: “Hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85’ine yakını doğalgaza kavuştu. Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfededursun. Biz yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada 12. sıraya yükseldik. Filomuza kattığımız sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkânlarla çalışmalar sayesinde Karadeniz’de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğalgazı milli şebekemize bağlamak için 50’nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. İnşallah milletimizde taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibariyle Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.”

ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan toplu açılış töreninde çalınan ‘Duyanlara, duymayanlara’ isimli şarkısına eşlik etti.

ALTIN ESPRİSİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Akbaştepe ve Korudanlık isimleri verilen iki Altın yatağından çıkartılan cevherler bir kutu içinde hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunu alınca köşe oluruz dedim. Meğerse 1 tondan 11 gram çıkıyormuş. Biraz ağlatacaklar bizi” diye espri yaptı.