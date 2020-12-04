Pelin GEL / ANTALYA
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108 gün sonra evinde
Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle, 64 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 108 günün sonunda taburcu oldu.
Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden dün evine dönmenin mutluluğunu yaşayan Böcek, Twitter’dan “Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum” yazdı. Başkan Böcek’in fizik tedavisine evinde devam edilecek.
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