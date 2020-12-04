108 gün sonra evinde

Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden dün evine dönmenin mutluluğunu yaşayan Böcek, Twitter’dan “Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum” yazdı. Başkan Böcek’in fizik tedavisine evinde devam edilecek.