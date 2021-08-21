1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinin detayları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerinin basın toplantısı, zaferin giriş kapısı olarak nitelendirilen Kars'taki Ani Ören Yeri'nde düzenlendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Ani Ören Yeri'ndeki Anadolu'daki ilk Türk camisi "Ebul Menuçehr" önünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının vatan oluşunun tarihini hatırlatmak amacıyla Okçular Vakfı'nın önemli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Vakfın, hem okçuluk sporunun gelişmesi hem geleneksel okçuluğun güçlenmesi hem de bu tarihi milli değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalara devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Okçular Vakfı olarak Ahlat-Malazgirt etkinliklerine dahil olduğumuzdan beri gerçekten Ahlat'ın da Malazgirt'in de kaderinin yeniden iyiye doğru dönüşmeye başladığını, Türkiye'nin dört bir yanından hem gençlerimizin hem vatandaşlarımızın o bölgeyi görmek için gittiklerini, Ahlat'taki mezarlıkların çok daha iyi bakılmaya başlandığını yaşıyoruz, görüyoruz." dedi.

Erdoğan, bu ilçelerde düzenlenen etkinliklere her geçen yıl ilginin arttığını belirterek, benzer çalışmaları zaman zaman yurt dışında da sürdürdüklerini dile getirdi.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt'ten önce fethettiği Ani Ören Yeri'nde olduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burası o zaman ki kadim şehrin yanına yapılan Selçuklu şehrinin olduğu bölge. Bu vesile ile buranın da kamuoyunun bir hafıza tazeleme nevinden dikkate sunulmasını planladık. İnşallah Ani'de hak ettiği ilgiyi görür. Bizim bu topraklardaki tarihimizin 950 yılı aşkın köşe taşlarından bir tanesi de burası. İnşallah hem buranın arkeolojik olarak bakımının çok daha üst düzeyde yapılabilmesine hem de vatandaşların buraya daha çok gelmesine vesile olur."

"ANİ'Yİ, AHLAT'I MALAZGİRT'İ VE ÇANAKKALE'Yİ BİLMEMİZ LAZIM"

Ani'nin, Malazgirt'in ve Ahlat'ın tarihte çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, modern çağın, 21'inci yüzyılın dünyasının, insanların vatan bilincini biraz kaybetmeye zorladığına işaret etti.

Bu çağın, insanların ülkelerine, bayraklarına, dinlerine olan aidiyet bağlarını da zayıflatmayı öngördüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz millet olarak tarihimizi, bunu yaşatmamıza borçluyuz. Birbirimize bu bağlarla kenetlenmeye borçluyuz. O nedenle bu şuuru yaşatmak için de Ani'yi, Ahlat'ı Malazgirt'i bilmemiz lazım ve elbette Çanakkale'yi bilmemiz lazım. Onun için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu felaketlerin yaşandığı, milletimizin morale çok ihtiyaç olduğu, dayanışma duygusunun güçlü kalmasına ihtiyaç duyduğu bir dönemde, ümit ediyorum ki Ahlat, Malazgirt etkinliklerimiz bu anlamda da bir katkı sağlar. Bütün emeği geçenlere, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımıza başta Okçular Vakfı olmak üzere teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı bu etkinlikleri takibe Ani'ye Ahlat'ı, Malazgirt'i görmeye davet ediyorum."

"ETKİNLİKLERE DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDEN MİSAFİRLER DE GELECEK"

Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da 1071 Malazgirt Zaferi anma etkinliklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre yapacaklarını anlattı.

Ahlat ve Malazgirt'te vatandaş ile devlet erkanının katılımıyla 24-25 Ağustos'ta bayrak ve meşaleli yürüyüşler düzenleneceğini söyleyen Yıldız, "24 Ağustos'ta Ahlat Millet Bahçesi'nde atlı okçuluk, okçuluk, cirit atma, güreş ve geleneksel sporlar yapılacak. Burada kurulan çadırlarda Anadolu'dan gelen ozanlar türkülerini söyleyecek. Bu yıl dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirlerimiz olacak. Bu yıl da Ahlat'taki etkinliklerimiz de geçen yıllarda olduğu gibi zengin bir şekilde inşallah yapılacak. Malazgirt'te de yine aynı tarihte etkinliklerimiz başlayacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, anma etkinliklerinin detaylarıyla ilgili şunları paylaştı:

"25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'a teşrif edecekler. Dünyanın en büyük Türk ve İslam kabristanlığı olan Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecekler, daha sonra Ahlat Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerimizi ziyaret edecekler. Akabinde diğer yıllardan farklı olarak yaklaşık 60 ülkeden büyükelçi burada olacak, Cumhurbaşkanımızın kabulleri olacak. 26 Ağustos'ta Malazgirt'te miting düzenlenecek, Türkiye'nin dört bir yanından misafirleri, yabancı bakanları ağırlayacağımız bir programımız olacak. 7 bölgeyi temsilen folklor gösteri olacak, daha sonra protokol etkinlikleri düzenlenecek. 1071 Malazgirt Zaferi şanına yakışır şekilde kutlansın, gençlerimiz vatan bilincinin kuşansın istiyoruz."

Toplantıya, Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'da katıldı.

Katılımcılar toplantının ardından Ani Ören Yeri'ni gezdi.

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