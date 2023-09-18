104 depremzede için zil çaldı

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Anne veya babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz öğrencilere 8 yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi veren Darüşşafaka, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenle açtı. Bu yıl Darüşşafaka’da eğitime başlayan 225 öğrenciden 104’ü deprem bölgesinden. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç şunları söyledi:

EĞİTİM BİZDEN YUVA SİZDEN

“21 Mayıs’ta yaptığımız sınavımıza katılan ancak okulumuzda eğitim hakkı elde edemeyen yine deprem bölgesinden 100 öğrenciye de burs ve uzaktan eğitim desteği vermeyi planlıyoruz. Böylelikle çocuklarımız eğitimlerini bulundukları illerde cemiyetimizin desteğiyle sürdürecekler.

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1873’ten bu yana varlığını sürdüren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çocuklar, 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar tam burslu ve yatılı okuyor.

Gelecek sene de deprem bölgesindeki çocuklar için ek kontenjan oluşturma hedefiyle kapasite artırımına yönelik Eğitim Bizden, Yuva Sizden kampanyasını başlattık. Güzel ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından Darüşşafaka olarak üzerimize düşeni yaptık ve deprem bölgesinden 104 çocuğa, okulumuzda 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı nitelikli eğitim hakkı sağladık. Gelecek sene de yine deprem bölgesinden çocuklarımıza kontenjan oluşturacağız. Bu sebeple Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın okul ve yurt binalarını yeniden inşa ederek, kapasitelerini artırmayı ve bilgi çağının kampüsünü ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Böylelikle çağdaş ve eşitlikçi eğitim anlayışımızı daha fazla çocuğa ulaştırarak onların geleceğine dokunabileceğiz.”