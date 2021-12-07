103 emekli amiral iddianamesi... Hükümeti hedef aldılar

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4 Nisan’da hazırlanan ve kamuoyunda ‘amiraller bildirisi’ olarak bilinen ‘Montrö bildirisi’yle ilgili resen başlatılan soruşturmada savcılık, 103 şüpheli hakkında “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan 12’şer yıl hapis talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamede iki şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi.

İMZALAYIP KABUL ETTİLER

181 sayfalık iddianamede, şüphelilerin oluşturdukları ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda, bildirinin taslak halinden başlayıp şüphelilerin onaya sunulduğu, şüphelilerin bir kısmının taslağın grupta paylaşılmasından itibaren oluşturulmasına katkı sunarak imzalamayı kabul ettikleri ve anlaştıkları belirtildi.

MONTRÖ VURGUSU

Türkiye tarihindeki darbe, muhtıra, bildiri gibi olaylardan şüphelilerin ilham aldıkları bu nedenle metnin başlangıç cümlesini “Yüce Türk Milleti” şeklinde başlatıldığı ifade edildi. Bildirideki “Aksi Halde” ifadesi ile şüpheli Arif Vehbi Alpman’ın “Kuvvet bunlara gereken yanıtı vermeli” mesajı ve şüpheli Ergun Mengi’nin “Haklısınız ama burada Montrö’yü araç olarak kullandık” mesajı hatırlatılarak, “Mesajlardaki ‘kuvvetten’ kastın muvazzaf subaylar olduğunun anlaşıldığı, şüphelilerin hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları ifade edildi.

SORUŞTURMA ÖNÜNE GEÇTİ

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İddianamede ayrıca “Muvazzaf TSK mensuplarını hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı güttüğü anlaşılmıştır” denilerek, “Şüphelilerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildirileri kamuoyuyla paylaşarak TSK içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanmasının benzeri oluşum ve bildiriler ile sair adımların atılmasının önüne geçtiği” görüşü savunuldu.