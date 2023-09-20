102 yıldır minnet ve şükranlarımızla... Gazilerin gurur günü

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Milli mücadelenin en önemli zaferlerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında, Gazi Meclis tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’lik unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmişti. Bu tarihe atfen her yıl, 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

Bu sene de 102’nci Gaziler Günü, Türkiye’nin tüm illerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Gaziler Günü mesajında, “Şehit ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu nedenle şehitlik ve gazilik, asil Türk milleti için en yüce unvanlardır” dedi.

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KAHRAMANLARIMIZ...

Güler mesajında şöyle devam etti: “Bugün; vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan, vatana adanmışlık ve yiğitliğin abideleşen sembolü kahraman gazilerimizin şeref ve şan günüdür. Bugün aynı zamanda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazilik unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi verilişinin de 102’nci yıl dönümüdür. Bu anlamlı gün vesileyle, her karışı şehit ve gazi kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”