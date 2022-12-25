101 yıllık gururumuz

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Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngilizler 17 Aralık 1918’de Antep’e girdi. İngilizler bir yıl sonra Antep’i boşaltınca, bu kez Fransızlar 5 Kasım 1919’da şehri işgal etti. 1920 yılının başında ise halkın yediden 70’e vatanı için canını ortaya koyduğu tarihi ‘Antep Savunması’ başladı. 1 Nisan 1920’de başlayan Gaziantep savunması 11 ay sürdükten sonra açlık yüzünden sona erdi.

6 BİN 317 ŞEHİT VERİLDİ

Savunma süresince Fransızlar şehre 70 bin mermi attı, 6 bin 317 Antepli şehit oldu. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Antep’e “Gazi” unvanını verdi. 25 Aralık 1921’de son Fransız askeri Antep’ten ayrıldı.

25 ARALIK YARIŞMALARI

Daha sonra ‘Gaziantep Kurtuluş Günü’ olarak tarihe geçen 25 Aralık bu yıl da coşkulu törenlerle kutlanacak. Kurtuluş Günü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencileri arasında 25 Aralık Gaziantep Savunması temalı resim, kısa film ve şiir yarışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 101’inci yıldönümü dolayısıyla tenis, futbol, su topu, oryantiring, floor curling, atletizm, basketbol, hokey ve tekvando olmak üzere toplam 9 spor dalında ‘Kurtuluş Kupası Turnuvası’ düzenledi.

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KURTULUŞ KUPASI’NDA YARIŞTILAR







Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 9 branşta düzenlediği ‘Kurtuluş Kupası Turnuvası’ nefes nefese mücadelelere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Gaziantep’in kurtuluşu, bu yıl da sporcuların tenis, futbol, su topu, oryantiring, floor curling, atletizm, basketbol, hokey ve tekvandoda yeteneklerini sergilediği sportif etkinliklerle dolu dolu geçti.

* Hasan Doğan Spor Tesisleri’ndeki Futbol Turnuvası’na 18 takım katıldı. İlk üç takım kupa ve madalyalarını aldı.

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* Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde 90 sporcunun katıldığı tenis turnuvasında 12 kupa sahiplerini buldu.

* Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen Oryantiring Turnuvası’na 260 sporcu katıldı. Kadın-erkek 16 kategorideki turnuvada ilk 5 isme ödülleri verildi.





* Olimpik yüzme havuzunda yapılan Su Topu Turnuvası’na ise 7 erkek ve 7 kadın olmak üzere toplamda 14 takımdan 196 sporcu katılım sağladı. Yarışmada 90 kişi madalya almaya hak kazandı.

* Dumlupınar Spor Salonu’nda 6 kategoride 203 sporcunun katıldığı Floor Curling Turnuvası’nda 24 kupa ve 66 madalya sahiplerini buldu.

* Bu turnuvalarda başarılı olan sporcular kupa ve madalyaların yanı sıra birinciye 5 aylık fitness-yüzme, ikinciye 4 aylık fitness-yüzme ve üçüncüye 3 aylık fitness-yüzme ödülü kazandı.

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* Etkinlikler kapsamında Kavaklık Parkı’nda 500 sporcuyla Atletizm, Ertuğrul Gazi Spor Salonu’nda da Basketbol Turnuvası yapıldı.

* Gaziantep Üniversitesi KYK Spor Salonu’nda düzenlenen Hokey Turnuvası’nı ise Talat Özkarslı Spor Salonu’nda bugün başlayan Tekvando Turnuvası takip edecek.