1000 TL sosyal yardım başvuru şartları ve sonuç sorgulama ekranı.. Sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar

Pandemi sosyal yardım başvurusu alınmaya devam ediliyor. 1000 TL pandemi destek başvurusu devam ederken başvuru işlemlerini tamamlayanlar içinse sorgulama ekranı erişime açılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu desteğe ek olarak pandemi bakım ücreti desteği için de düğmeye basıldığını duyurdu. Peki, 1000 TL pandemi destek başvurusu kapsamında 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek sağlanan sürecin 3. faz başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor. Yapılan ilk iki yardımdan yararlanmayan kişilerin başvuru yapabileceği sosyal yardım başvurusu için henüz başvuru yapmayan pek çok vatandaş, başvuru için gerekli şartları sorguluyor. İşte, Pandemi 1000 TL sosyal yardım başvurusu hakkında ayrıntılar...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

BAKAN SELÇUK: 8 BİN 920 İLAÇ İÇİN YILDA 40 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN KAYNAK AYIRIYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar lirayı aşkın kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."