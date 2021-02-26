100 yıllık Van Gogh

Hollandalı ressamın 1886-87 yıllarında kardeşi Theo ile yaşadığı dönemde yaptığı resim 1920’den beri tabloyu satın alan bir Fransız ailenin koleksiyonunda bulunuyordu. Müzayede evi Sotheby’s tarafından 25 Mart’ta açık arttırmayla satılacak olan tablonun 5 ila 8 milyon Euro arasında bir değere alıcı bulması bekleniyor. O tarihe kadar müzayede evinin Sotheby’s’in Paris, Amsterdam ve Hong Kong’daki müzayede evlerinde sergilenecek tablo; Paris, New York, Hong Kong ve Londra ekipleri tarafından satışa sunulacak. Uzmanlar, eserin Van Gogh’un Hollanda dönemindeki koyu, toprak renkli resimlerinden Provence dönemindeki coşkun resimlere geçiş döneminde yapılmasından ötürü önemli bir resim olarak görüyor.