100. Yıl Köy Projesi... Uğur Aslan ve İlker Ayrık CNN Türk'e konuştu

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Asrın depreminin 1. yılında ünlü sanatçı Uğur Arslan ve İlker Ayrık CNN Türk'e konuştu.

Duygularını ve yaşananları anlatan Uğur Aslan şunları söyledi:

"Hikayeye en başından bakmak lazım. Burası çok ağır bir yıkım yaşadı. Travmanın bilinçsizliğiyle sersem gibi dolaştık. Yas tutmayı unutmuşuz. Bu yıkımdan daha fazla konuşulması gereken bir konu. 1 yılın sonunda ilk kez bugün bu kadar çok yaşadım. Aile cenazelerimi çıkardığımda bu kadar ağlamamıştım. Ara ara krizler yaşamıştım. Dün geceki sessiz yürüşte bu yıkımın tamanına tanıklık etmiş gibi hissettim. Sessiz yürüyüşteyken biri bana sarılıp 'Tüm ailemi kaybettim. Torunum ve ben sadece kaldım. Bana da kanser tanısı kondu. Ben ölürsem torunuma ne olacak' dedi. Bu tarifi mümkünsüz bir acı. Daha çok ilgi, daha çok alaka isteniyor. Kimse bizim sınandığımız gibi bir acıyla sınanmasın.

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PROJENİN DETAYLARINI ANLATTI

Jandarma Asayiş Vakfı'nın Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bize verdiği 120 dönüm alan var. 15 dönümlük fazın bütçesinin yarısından biraz fazlasını topladık. Depremin ilk zamanlarında ihtiyaçlar anbean şekil değiştiriyordu. Biz de yardım koordinasyonuyla çalıştık. Olay soğuyunca kalıcı bir şeyler yapmak gerekiyor dedik. Bu kapsamda 100. Yıl Köy Projesi hazırlandı."

"SICAK YATAĞIMIZDAN UTANDIK"

Ünlü oyuncu İlker Ayrık ise şunları söyledi:

"Biz tabii ki Uğur'un anlattığının halinin sadeleştirilmiş halini yaşadık. Ama biz de burada olmak istedik. Sıcak yatağımızdan utandık. Yeniden yapılanma üzerine fikir teatileri yapmak gerekiyordu. Şehirde bir yas havası var. Burada çok uzun iş var, çalışılması gereken çok şey var. Bu sen ben meselesi değil biz meselesi. Bu toprakların özünde bu var. Burada olmaya mecburuz."