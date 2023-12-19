100 kişiden 5’inde uyku bozukluğu var

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TÜRK Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Öztura, dün sona eren 59’uncu Ulusal Nöroloji Kongresi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaygın bir sorun olan uykusuzlukla ilgili şu bilgileri verdi:

“Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yetişkinler hafta içi en az 7.5 saat, hafta sonu 8.5 saat uyumalı. Çocukluk çağına doğru bunu biraz daha artırıyoruz.

Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin yaptığı araştırmaya göre, ara sıra uyuyamıyorum diyen insanların sayısı yüzde 50’lerde, tedavi amacıyla yani insomnia (uyku bozukluğu) olup başvuran insan sayısı ise yüzde 5 civarlarında. Bu da çok ciddi bir rakam. 0-18 yaş arasında uykusunda kalkan, yürüyen, konuşan, bağıran çocuk sayısı yüzde 15’lerde. Bu rakam yetişkinliğe doğru yüzde 3’lere düşüyor. Ancak üniversite döneminde ya da evliliğin ilk dönemlerinde artışa geçiyor.

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5 SAAT YETER Mİ

Melatonin doğal bir uyku hormonu. Gece güneş ışığının ortadan kalkmasıyla salgılanıyor. Ancak özellikle beyaz yakalılar, ertesi günü düşünerek stresle uyumaya çalışıyorlar. Bu da uykuya dalmayı geciktiriyor. Kimi insanlar kimi zaman 5 saat uykuyla da yetinebiliyorlar. Alınan uyku sizi dinlenmiş hissettiriyorsa uykunuz iyidir. Ancak uykuya dalmadan önce mutlaka sevdiğiniz, sizi rahatlatan bir şeyler yapmalısınız. Kitap okumak, muhabbet etmek gibi. Ya da sosyal medyaya bakmak sizi rahatlatıyorsa, ekran korumaya geçerek sarı ışıkta uykuya hazırlanabilirsiniz. Ama asla mavi ışık önerilmiyor. Uykuya dalmakta güçlük çeken kişi (çocuklar hariç) dışarıdan melatonin hormonu da alabilir.”

Kaliteli uykuyla matematik zekâsı

- Prof. Dr. İbrahim Öztura “Çocuklar için uyku süresi çok önemli, çünkü uykuda vücut dinlenir ve gelişimini tamamlar. Bazı çalışmalar gösteriyor ki geniz eti olan çocuklar ameliyat olduktan sonra kaliteli uyuduklarında matematik zekâları gelişiyor. Kaliteli ve düzgün uyunduğunda çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimi iyi oluyor. Uykusuzluk ise belli epilepsi türlerini tetikleyebiliyor” dedi.