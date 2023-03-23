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100 bin imzaya anlık takip

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#YSK#Ahmet Yener#Yüksek Seçim Kurulu
100 bin imzaya anlık takip
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için YSK’ya başvuran 11 kişi, 27 Mart akşamına kadar 100 bin imza toplama maratonunda... İmzalar YSK’da kurulan kontrol odasında takip ediliyor. Adayların temsilcileri ve YSK yetkilileri, hangi adayın kaç imza topladığını sistemden izliyor.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini YSK Başkanlığı’nda anlık olarak takip edebilecekleri yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi. YSK’nın önceki gün cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini ilan ettiğini belirten Yener, bu adayların 100 bin imza toplama sürecinin başladığını ve sürecin 27 Mart saat 20.00’ye kadar devam edeceğini belirtti. Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini vurgulayan Yener, özetle şöyle dedi:
“Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkânları vardır.”

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HANGİ ADAY KAÇ İMZA TOPLADI

100 bin imzaya anlık takip

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#YSK#Ahmet Yener#Yüksek Seçim Kurulu

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