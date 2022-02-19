10 yıl sonra davayı çözdü

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İzmir'de 21 Ekim 2012 günü Ferit Puaçacı (38) yönetimindeki taksi ile karşı yönden gelen Gökhan Özkaya (29) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Özkaya’nın aracı ters yöne savruldu. Taksi de Özkaya’nın aracının üzerine düştü. İki sürücünün de yaralandığı kazanın ardından şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle, otomobil sürücüsü Gökhan Özkaya hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan 10’uncu Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sürücüler şerit ihlali yapmadıklarını savununca hâkim, bilirkişi raporu alınmasına hükmetti.

RAPORUNDA KUSURU BELİRLEDİ

3 kişilik bilirkişi heyetine, polis memuru Fethi Sekin de atandı. Kazanın çizimlerini yapan Sekin’in mahkemeye sunulan raporunda, taksi şoförü Ferit Puaçacı’nın tam kusurlu, Özkaya’nın ise kusursuz olduğu yer aldı. Bu raporun ardından Paçacı hakkında da ‘taksirle yaralama’ suçundan ek iddianame hazırlandı ve dosya 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bu süreçte Adli Tıp Kurumu’ndan 3 kez rapor istenirken, gelen raporlarda hangi sürücünün kusurlu olduğu tespit edilemedi. 6 Temmuz 2015’te çıkan kararda hâkim, her 2 sürücünün de beraatine karar verdi.

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10 YIL SONRA KUSURLU TESPİT EDİLDİ

Taraflar temyize başvururken Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, 2020’de kararı bozdu ve dosyayı bir kez daha yerel mahkemeye gönderdi. Sanıkları bir kez daha geçen aralık ayında yargılayan İzmir 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Sekin’in hazırladığı bilirkişi raporu, alınan beyanlar ve dinlenen tanıklar ışığında otomobil sürücüsü Gökhan Özkaya’nın beraatine, taksi şoförü Puaçacı’nın ise 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Bu kararla, yaklaşık 10 yıl süren dava kapandı.

DOSYAMIZIN ONA GİTMESİ ŞANSIMIZDI

Otomobil sürücüsü Özkaya’nın avukatı Fikret Atbaş, “Tek delilimiz Sekin’in raporuydu. Uzun bir süre geçmesine rağmen haklılığımız tescillendi. Fethi Sekin, İzmir Adliyesi’nde hepimizin çok sevdiği ve saydığı birisiydi. Aynı zamanda adli bilirkişilik de yapıyordu. Dosyamızın onun gibi dürüst birine gitmiş olması bizim için şanstı” dedi.