10 yıl aradan sonra yeniden Ankara’da

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Mısır ile normalleşme sürecinde Ankara, 10 yıllık bir aranın ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’yi ağırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

YENİ ZİRVELER KAPIDA

“Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirme konusunda somut adımlarla mutabık kaldık. Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanları düzeyinde zirve gerçekleştirilmesi planları var. Bugün bunun hazırlıkları konusunda da somut adım attık. Ticaretimizi kolaylıkla 15 milyar dolara çıkarabiliriz. JETCO, Ortak Ticaret Odası gibi yeni mekanizmalar kurmak gerektiğine inanıyoruz. İki Müslüman ülke olarak bizim iş birliğimiz önemli” dedi.

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ENERJİDE İŞBİRLİĞİMİZ ARTMALI

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise şunları söyledi: “Arkamızda güçlü bir siyasi irade var. Son aylarda ilişkimiz yeni bir atılım ile devam etmektedir. Türk yatırımcıların daha çok gelmesini bekliyoruz. Hepsine kolaylıklar sağlanabilir sanayi bölgesinde. Enerji konusunda işbirliğimiz var. Türkiye en fazla enerji ithal eden ülkelerden biridir. Burada tesisleri de var. Biz tüm alanlarda işbirliği artsın istiyoruz.”