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Gündem
Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

10 yaşında 4 enstrüman çalıyor

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10 yaşında 4 enstrüman çalıyor

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Muhsin Efe Kuşaksız, 3 yaşından bu yana davul, bağlama, kabak kemane ve darbuka çalıyor.

10 yaşında 4 enstrüman çalıyor
Babası Akın Kuşaksız halk oyunları eğitmeni olan Muhsin Efe Kuşaksız, 3 yaşında davul çalmaya başladı. İnternetten izlediği videolarla da geçen yıl bağlama çalmayı öğrendi. Kabak kemane ve darbuka çalmayı da öğrenen Kuşaksız, şimdi ise piyano öğrenmek istiyor.

Her akşam derslerden kalan zamanlarını enstrüman çalarak geçirdiğini söyleyen Muhsin Efe Kuşaksız, “Enstrümana merakım var. Hiçbirinin kursuna gitmedim. İzlediğim videolar sayesinde öğrendim. Bunları çaldığım için kendimle gurur duyuyorum. Şimdiki hedefim piyano ve org öğrenmek” dedi.

10 yaşında 4 enstrüman çalıyor

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