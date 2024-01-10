10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... İşte bu ‘Bizim Hikâyemiz’

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Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de katıldı.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, “Bu kıymetli serginin, meslek profesyonellerinin objektifine yansıyan her bir karenin arka planındaki zorlu koşulları, duyarlılığı, kararlılığı ve cesareti barındırdığını fark etmemize vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Sergideki fotoğrafları düzenleyen Hürriyet Gazetesi fotomuhabiri ve ‘Enstantaneler Basın’ sosyal medya hesabının yöneticisi Selahattin Sönmez de gittiği görevlerde işini yaptıktan sonra arkadaşlarının habersiz ya da haberli birçok fotoğrafını çektiğini belirterek, “Bu, perdenin arka kısmı ya da madalyonun öbür yüzü. Bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görsel tarih yazanların hikâyesi” ifadesini kullandı. Sergi, 12 Ocak’a kadar açık.