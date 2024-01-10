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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... İşte bu ‘Bizim Hikâyemiz’

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#Çalışan Gazeteciler Günü#Ankara#Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... İşte bu ‘Bizim Hikâyemiz’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

Bugün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Basın mensuplarının çalışma koşullarını ve görevlerini yerine getirirken yaşadıkları zorlukları gösteren ‘Bizim Hikâyemiz’ adlı fotoğraf sergisi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde açıldı.

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Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... İşte bu ‘Bizim Hikâyemiz’

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, “Bu kıymetli serginin, meslek profesyonellerinin objektifine yansıyan her bir karenin arka planındaki zorlu koşulları, duyarlılığı, kararlılığı ve cesareti barındırdığını fark etmemize vesile olacağına inanıyorum” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... İşte bu ‘Bizim Hikâyemiz’

Sergideki fotoğrafları düzenleyen Hürriyet Gazetesi fotomuhabiri ve ‘Enstantaneler Basın’ sosyal medya hesabının yöneticisi Selahattin Sönmez de gittiği görevlerde işini yaptıktan sonra arkadaşlarının habersiz ya da haberli birçok fotoğrafını çektiğini belirterek, “Bu, perdenin arka kısmı ya da madalyonun öbür yüzü. Bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görsel tarih yazanların hikâyesi” ifadesini kullandı. Sergi, 12 Ocak’a kadar açık. 

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#Çalışan Gazeteciler Günü#Ankara#Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

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