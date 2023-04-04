10 milyon TL’lik burs cebinde: En iyiler Karen’in peşinde

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Diyarbakır’da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampusu Fen ve Teknoloji Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi. Annesi müzik, babası matematik öğretmeni. “Hiçbir başarı aileden ayrı düşünülemez” diyen Karen, Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonology, California Santa Cruz ve Duke Üniversiteleri’ne tam burslu kabul edildi. Geçtiğimiz yıl Schmidt Futures ve Rhodes Vakfı’nın insanlığa hizmet edecek projeleri değerlendirdiği ‘100 Rise Global’ listesine girerek dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçilen Karen, 9 üniversiteden tam burslu kabul aldığını öğrenince önce şaşkınlık sonra da büyük sevinç ve gurur yaşadı.

HARVARD VE STANFORD İSTİYOR

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“Hangi üniversiteyi seçeceğime henüz karar vermedim. Harvard ve Stanford’u reddetmek çok zor” diyen Karen başarı hikâyesini şöyle anlattı: “Çok çalışıyordum, belki de başarının sırrı bu. Çalışırken ilgi alanlarımı keşfettim. Test çözmüyordum ancak sürekli projelerde ve yarışmalarda yer alıyordum. Herhangi bir fırsatın bana bir şey katacağına inandığımda peşinden gidiyorum. Farklı insanlarla çalışmak da bana çok şey kattı. Benden sınıf olarak alt dönemdeki arkadaşlarımla yakından çalıştım, onların da fikirleri çok önemliydi.”

EN PARLAK 100 ÖĞRENCİDEN BİRİ

ABD ve Kanada’daki üniversitelerden yüksek oranda kabul almasında akademik ve sosyal projelerinin etkili olduğunu söyleyen Karen sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencileri bütüncül olarak değerlendiriyorlar. 5 yılınızı nasıl kullandığınıza, bulunduğunuz yere neler kattığınıza bakıyorlar. Çok fazla projede yer almak ve başarılar elde etmek dünyanın en iyi okullarından kabul almamda etkili oldu. Rise Global’e 50 bin kişi başvurmuştu. Dünyada iklim ve savaş kaynaklı göçmenlerle ilgili bir sunum yaparak ilk 100 öğrenci arasına girmeyi başardım.Bu sene de İsviçre’de düzenlenen The Earth Prize yarışmasında ürettiğimiz yenilenebilir biyoplastik ile ilk 10 takım arasına girerek finalist olduk.”

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500 BİN DOLAR BURS ALACAK

-Henüzbir üniversite seçmediği için Gül Karen Aça’nın faydalanacağı burs imkânları da netlik kazanmadı. Ancak Harvard ve Stanford’dan birini seçerse 4 yıl boyunca eğitim, eğitim materyalleri, konaklama, yemek ve Türkiye’ye gidip gelebilmesi için uçak biletini kapsayan burstan faydalanacak. Bu rakam her iki okul için de 500 bin dolar yani yaklaşık 10 milyon TL’yi bulacak.

SEVİNÇ ANI

- Karen, dünyanın en ünlü üniversitelerinden kabul aldığını öğrendiğinde sevinç çığlıkları atmış... Karen’in başarısını paylaştığı an arkadaşlarının şaşkınlık ve sevinci de online buluşmaya böyle yansımış.

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NÖROBİLİM OKUMAK İSTİYOR

- Gül Karen Aça kariyer hedefini şöyle anlattı: “Karar verirken kendime ‘Kim olmak istiyorum?’ diye soracağım. Okullara başvururken nörobilim istediğimi söyleyerek bu yola çıktım. Üniversite eğitimimde de nörobilim kesinlikle olacak ama bunu daha geniş ve disiplinler arası şekilde ele almayı çok istiyorum. İnsan beyninin yapısının toplumlara etkisi üzerine çalışmayı düşünüyorum.”