10 kreş temeli

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İmamoğlu geçtiğimiz günlerde hizmete aldığı 8 tesisle birlikte kreş sayısını 65’e çıkartmıştı. Kreşler için Sultangazi, Cebeci Mahallesi’nde düzenlenen toplu temel atma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, kreşlerde anne-baba eğitiminden psikolojik desteklere kadar farklı alanlarda hizmet verileceğini söyledi.

BİSİKLETÇİLER İSTANBUL’DA

Ekrem İmamoğlu daha sonra ‘Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu- Tour of İstanbul’ için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Toplam 15 ülkeden, 21 takıma mensup toplam 147 sporcunun Asya ile Avrupa arasında pedal çevireceği yarış hakkında konuşan İmamoğlu, “Maddi gücü bizden çok daha iyi durumda olan, alım güçleri çok daha fazla olan ülkeler, kentler, belediyeler, bisiklet kullanımını teşvik ediyor. Bir kentin ve halkının zenginlik imajı, artık lüks özel arabalar değil, bisiklet kullanımıyla oluşuyor” dedi.(Fatma AKSU / İSTANBUL)

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İMAMOĞLU’NDAN BAŞKANA: REZİLLİK

Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’deki kreş temel atma törenine katılım düşük kalınca CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e tepki gösterdi. İmamoğlu, konuşmasının ardından fotoğraf için beton dökülecek alana geçerken, burada katılımın azlığından şikâyet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e, “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik” diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu’na “başkanım” yanıtını verdiği sırada, kulağına basının

olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, “Hiç önemli değil basın masın” diye konuştu. (Gökçe KARAKÖSE Ömer HASAR / DHA)