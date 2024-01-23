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Edinilen bilgiye gÃ¶re, 26 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Ã–ren, 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde bir doktorun odasÄ±nÄ± kullanÄ±lmaz hale getirdikten sonra kaÃ§tÄ±. Polisin aradÄ±ÄŸÄ± Ã–ren dÃ¼n Esenyurt'ta ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Abdullah Ã–ren Esenyurt'ta sokak sokak gezerek hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸileri bÄ±Ã§aklamaya baÅŸladÄ±.

Ã–ren Merkez, SÃ¼leymaniye, BaÄŸlarÃ§eÅŸme ve Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahalleleri baÅŸta olmak Ã¼zere Esenyurt'un farklÄ± noktalarÄ±nda kÄ±sa aralÄ±klarla bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirirken geÃ§tiÄŸi bazÄ± sokaklarda ise evlerin camlarÄ±na taÅŸ fÄ±rlattÄ±. Ä°lk saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± SÃ¼leymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡iÄŸdem K.'ya gerÃ§ekleÅŸtiren Ã–ren elindeki ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla akÅŸam saatlerine kadar biri kadÄ±n, biri Suriye uyruklu olmak Ã¼zere 10 kiÅŸiyi bÄ±Ã§aklayarak yaraladÄ±.

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BazÄ± kiÅŸilerin ise saldÄ±rÄ±dan kaÃ§arak kurtulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±da, Ã‡iÄŸdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ãœ., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. olmak Ã¼zere toplam 10 kiÅŸi bÄ±Ã§akla yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Rojhat S. ile Murat A.'nÄ±n ise durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi. Ä°hbar Ã¼zerine harekete geÃ§en polis ekipleri, son saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Murat A.'ya gerÃ§ekleÅŸtiren Ã–ren'i Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi 330. Sokak'ta yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

GÃ¼n boyunca Esenyurt'ta dehÅŸet saÃ§an ÅŸÃ¼pheli Abdullan Ã–ren'i saldÄ±rÄ± anlarÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±rken evlerin camlarÄ±na taÅŸ fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± anlar ise cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.

SaldÄ±rÄ±da yaralanan Suriye uyruklu Yaser Eljibawi, "Hastaneye gitmek iÃ§in evimden Ã§Ä±ktÄ±m, ameliyat iÃ§in randevum vardÄ±. Meydan mevkiine geldiÄŸimde, arkamdan birisi gelip bir anda bÄ±Ã§ak sapladÄ±, onu gÃ¶rmedim. AÄŸrÄ±m var. Zamanla geÃ§eceÄŸini umuyorum." ifadelerine yer verdi.

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SALDIRGANIN Ä°FADESÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

Esenyurt'ta dÃ¼n meydana gelen olayda, sokak sokak gezen bir ÅŸÃ¼pheli Ã¶nÃ¼nÃ¼ gelen kiÅŸilere bÄ±Ã§akla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. KimliÄŸi tespit edilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Abdullah Ã–ren, Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi'ne getirilerek sorgulandÄ±. ÅžÃ¼phelinin daha Ã¶nceden aralarÄ±nda yaralamanÄ±n da bulunduÄŸu 14 suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu tespit edildi. Poliste verdiÄŸi ifadesinde suÃ§unu itiraf eden ÅŸÃ¼phelinin ailesi tarafÄ±ndan istenmediÄŸi iÃ§in bir yÄ±ldÄ±r sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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"SOKAKLARDA YÃœRÃœRKEN Ã–NÃœME GEÃ‡ENE SALDIRDIM"

Olay gÃ¼nÃ¼ daha Ã¶nceden ailesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eski ev sahibinin evine gittiÄŸini anlatan Abdullah Ã–ren, "Bana kapÄ±yÄ± aÃ§madÄ±lar. Bunun Ã¼zerine eve taÅŸ attÄ±m. Ã‡ok sinirlenmiÅŸtim. Sokaklarda yÃ¼rÃ¼rken Ã¶nÃ¼me gelene saldÄ±rdÄ±m. Tam olarak ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Åžimdi yaptÄ±klarÄ±ma Ã§ok piÅŸmanÄ±m." dedi. Ã–te yandan ÅŸÃ¼phelinin 21 Ocak 2023 tarihinde Ã‡am ve Sakura Åžehir hastanesine giderek olay Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda bir doktorun odasÄ±nÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rarak tahrip eden ÅŸÃ¼phelinin doktorun 'beyaz kod' vermesi Ã¼zerine polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlendi. ÅžÃ¼phelinin mevcutlu olarak Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adliyeden adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â

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