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10 kilometrelik takiple yakalandı! Valizinde 20 kilo bonzai ele geçirildi

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#Bursa#İnegöl#Uyuşturucu
10 kilometrelik takiple yakalandı Valizinde 20 kilo bonzai ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 10:57

Bursa'da ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp, hafif ticari aracıyla bir polis memuruna çarparak yaralayan A.Ö. (43), 10 kilometrelik takiple yakalandı. Yanındaki valizde 20 kilo 481 gram bonzai ele geçirilen şüphelinin kaçma ve yakalanma anı kameraya yansıdı.

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İnegöl ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafif ticari aracı takibe aldı. Bilgi verilen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yolu kesip önlem aldı.

POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Polis ekipleri, yaklaşan sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, otomobilini ekiplerin üzerine sürüp polis memuruna çarparak yoluna devam etti.

10 kilometrelik takiple yakalandı Valizinde 20 kilo bonzai ele geçirildi

Polisler de şüphelinin peşine düştü. Takip sırasında otomobiliyle ters yöne giren şüpheli, zaman zaman polis araçlarına da çarptı.

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Yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından şüpheli, Kalburt Deresi kenarında araçtan inerek elindeki valizle yaya olarak kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı.

10 kilometrelik takiple yakalandı Valizinde 20 kilo bonzai ele geçirildi

İsminin A.Ö. olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına alan ekipler, valizde ise 20 kilo 481 gram bonzai ele geçirdi. A.Ö.’nın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bulunan 10 bin 110 liraya da el konuldu.

Kaçma ve yakalanma anı kameraya yansıyan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Bursa#İnegöl#Uyuşturucu

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