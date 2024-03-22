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10 ilde Sibergöz-29 operasyonu! 13 kişi yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Sosyal Medya
10 ilde Sibergöz-29 operasyonu 13 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 17:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.' açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan “Sibergöz-29” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız❗

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana'da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-29” operasyonlarında;
Araştırma raporlarının incelemesi neticesinde vatandaşlarımıza ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri illegal şekilde ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

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Operasyonlar sonucunda: Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Sosyal Medya

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