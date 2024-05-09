10 ilde Bozdoğan-36 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 72 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-36” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
1️⃣0️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-36” operasyonlarında 7️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 9, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/o5IEho6DtD