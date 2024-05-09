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10 ilde Bozdoğan-36 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 72 şüpheli yakalandı

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#Bozdoğan-36 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#BTÖ
10 ilde Bozdoğan-36 Operasyonu Bakan Yerlikaya: 72 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 08:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen Bozdoğan-36 Operasyonları'nda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-36” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

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#Bozdoğan-36 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#BTÖ

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