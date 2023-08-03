10 fabrikayı kül eden yangının nedeni: Kaynak

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Aynı kompleks içerisinde bulunan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangın için bölgeye çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi. 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 13 kişi yaralandı. Yangının mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla çıktığı tespit edildi.

BAKAN: DESTEK SAĞLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisi’ni, İnegöl’de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız” dedi.

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl ilçesinin tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “1 milyar TL’nin üzerinde ciddi bir zarar var. Bu yukarı da çıkabilir. Ama önemli değil. İnsana bir zarar gelmedi. Bu bizim için teselli kaynağı” diye konuştu.