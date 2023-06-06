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1 milyon 350 bin dekar araziyi sulayan 20 barajın doluluk oranı sevindirdi

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#Baraj#Baraj Doluluk Oranı#DSİ
1 milyon 350 bin dekar araziyi sulayan 20 barajın doluluk oranı sevindirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 09:49

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da 1 milyon 350 bin dekarlık araziyi sulayan 20 barajın doluluk oranlarının yeterli olduğu bildirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 8'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'daki 4 barajda yüzde 100, Erzurum'daki 13 barajda ortalama yüzde 80, Ağrı'daki 2 barajda ise yüzde 75 doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.

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Son yılların en kurak sonbaharını yaşayan Doğu'da mart ayıyla birlikte düşen yağışlar sulama ve enerji üretiminde kullanılan barajları doldurdu. Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da 1 milyon 350 bin dekar araziyi sulayan 20 barajda, istenilen doluluk oranı oluştu. DSİ 8'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, barajlardaki doluluk oranının işletme programına uygun olduğunu bildirdi. Erzincan'daki 4 barajın doluluk oranının yüzde 100, Erzurum'daki 13 barajın ortalama doluluk oranının yüzde 80 ve Ağrı'daki 2 barajın doluluk oranının ise yüzde 75'lere ulaştığı bilgisini veren Yavuz, "Erzurum'daki 13 barajımızdan en çok takip edileni Demirdöven Barajı. Burada 2 yıl önce bir kuraklık olmuştu. Şimdi bu barajda doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Erzurum'un içme suyunun karşılandığı Palandöken Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 72. Enerji, sulama ve balıkçılık faaliyeti yapılan Kuzgun Barajı'nda ise yüzde 48'lik bir orana ulaşıldı. İşletme yerleri bakımından barajların doluluk oranlarında herhangi bir problem bulunmuyor. Geçen yıl ağustos ayında kapakları indirdiğimiz Hınıs Başköy Barajı'nda son yağışlarla beraber 41,3 milyon metreküplük bir depolamaya ulaştık. Vatandaşlar ihtiyaç duydukları anda onlara sulama desteği verebileceğiz. Şu anda bölgemizdeki barajlarımızda bir kuraklık tehlikesi yok. 2023 yılı sonuna kadar herhangi bir sorun beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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1 milyon 350 bin dekar araziyi sulayan 20 barajın doluluk oranı sevindirdi

‘DERE YATAKLARINDA TEMİZLİK YAPTIK’

Yağışlar sebebiyle bölgedeki dere yataklarında temizlik yaptıklarını belirten Yavuz, "Sezondan önce dere yataklarında çok ciddi temizlik çalışmaları yaptık. Son 20 yılda işletmeye aldığımız taşkın tesislerinin ne kadar fayda sağladığı bu dönemde ortaya çıktı. Son bir hafta içerisinde ülke genelinde ciddi taşkın tehlikeleri yaşandı. Bizim bölgemizde yani Erzurum, Erzincan, Ağrı'da çok kısmi şeyler oldu. Bazı yerlerde setlerden aşan sular yüzünden küçük çaplı arazilerde su baskınları oldu. Bunlara da ivedilikle müdahale ettik. Çok şükür ciddi bir mal kaybı olmadı. Yıl içerisinde de Erzurum'un bütün ilçelerinde makine çalışmaları haricinde ihale ettiğimiz taşkın koruma tesisleri var. Yıl içerisinde 10 tane tesisi de bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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1 milyon 350 bin dekar araziyi sulayan 20 barajın doluluk oranı sevindirdi

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