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1 metrelik pusula

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Oy Pusulası#YSK
1 metrelik pusula
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

Seçimlere hazırlıklar sürerken oy pusulasının uzunluğu da 1 metreyi buldu.

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AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, pusulayla poz verip Hürriyet’e açıklamalar yaptı. İlk kez 1 metrelik oy pusulasının bastırıldığını söyleyen Özel “Elimdeki, yurtdışındaki oy pusulası. Bu yüzden farklı. Her ilin oy pusulası farklı. Bazısında da eni büyüyecek. Mesela İstanbul’da bir seçim bölgesinde 34-35 adayın olduğu yer, bu yüzden isimler alta yazılacak. Yurtiçinde toplamda 87 değişik oy pusulası basılacak. Yurtiçindekiler 85-90 santimden bir metreye kadar uzayabiliyor. Yurtdışı ise 1 metre” dedi.

1 metrelik pusula

Recep Özel/Ebru Karatosun

‘ZARFLAR SANDIĞA SIĞAR MI’ SİMÜLASYONU

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Peki uzun pusulanın zorlukları neler olabilir? Özel bu soruyu “24 parti içinden yaşlı seçmenler oy vereceği partiyi bulmakta zahmet çekebilir. Katlanıp zarfa koyarken zorluk yaşanabilir. YSK’da zarfların sandığa sığmasıyla ilgili bir simülasyon yapıldı. Seçime katılım genelde yüzde 85 oluyor. Tamamı gelirse biraz zor sığıyor” diye yanıtladı.

 

 

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#Seçim#Oy Pusulası#YSK

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