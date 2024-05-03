×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1 Mayıs gözaltıları: 182 kişi serbest

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs#İstanbul#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
1 Mayıs gözaltıları: 182 kişi serbest
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

1 Mayıs’ta İstanbul’da çıkan olaylarda gözaltına alınan 217 kişiden 182’si serbest bırakıldı. 

Haberin Devamı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alınan önlemler kapsamında İstanbul Valiliği’nce yasaklanan Taksim Meydanı’na çıkan bütün cadde ve sokaklar demir bariyerle kapatılmıştı. Taksim Meydanı’na yürümeye çalışan bazı gruplara müdahale edilmiş, 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 217 kişiden 182’si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP-C soruşturmalarında ismi geçen F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.’nin de arasında bulunduğu 35 kişinin ise adliyeye sevkine karar verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#1 Mayıs#İstanbul#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü

BAKMADAN GEÇME!