1 Mayıs gözaltıları: 182 kişi serbest

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alınan önlemler kapsamında İstanbul Valiliği’nce yasaklanan Taksim Meydanı’na çıkan bütün cadde ve sokaklar demir bariyerle kapatılmıştı. Taksim Meydanı’na yürümeye çalışan bazı gruplara müdahale edilmiş, 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 217 kişiden 182’si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP-C soruşturmalarında ismi geçen F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.’nin de arasında bulunduğu 35 kişinin ise adliyeye sevkine karar verildi.