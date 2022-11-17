1 kurşun 2 dram

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Bursa Osmangazi’de 29 Temmuz 2020’de Kıvanç B. (18), arkadaşları Eren K. (18), Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Kıvanç B., arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösterdi. İddiaya göre, bu sırada Kıvanç B.’nin elindeki silah ateş aldı. Eren K.’nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIVIYLA BESLENEBİLDİ

Eren K., 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Merminin boynundan girip göğsünden çıkmasıyla yemek borusu parçalanan Eren, olayın ardından sadece sıvı ile beslendi ve 2 ayda 21 kilo verdi. 21 Ağustos 2020’de savcılık ifadesi alınan Eren K., “Olaydan 2 ay önce Kıvanç B. ile tanıştım. Daha önceleri beni gördüğü zaman küfrederdi. Olay günü ortak arkadaşlarımız ile beraber parkta buluştuk. Berkay orada olduğu için gittim. Otururken Kıvanç bana sosyal medyada attığı fotoğrafı görüp görmediğimi sordu. Kendi telefonundan fotoğrafı bana gösterdi. Fotoğrafta silah görünce korktum ve ‘Silah yanında mı’ diye sordum. Kıvanç da bana ‘Korkak olma’ dedi ve silahı çıkardı. Sonra tabancayı başıma dayadı. İki defa tak diye ses duydum. Ancak silah ateşlenmedi. Ben çok korktum. Bana ‘Ne biçim erkeksin’ dedi. Kıvanç bu sırada benim arkamdaydı. O ayakta, ben ise oturuyordum. Silahı boynumun sağ tarafına dayadı ve ateş etti. Arkadaşlarım gelip yardım etti. Kıvanç ise olay yerinden kaçtı ve beni tehdit etmeye devam etti. Parktaki diğer kişiler yanıma geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana bunu yapan Kıvanç’tan şikâyetçiyim” dedi. Bursa Çocuk Mahkemesi’nde Kıvanç B., hakkında ‘çocuklara veya kendisini savunmayacak durumda olan kişilere karşı işlenen öldürmeye teşebbüs suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘SUÇ KASTIM YOKTUR’

Yapılan yargılamalar sırasında sanık Kıvanç B.’nin, “Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren’in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur” savunmasını tekrarladığı öğrenildi. Eren K., hakkında Adli Tıp Kurumu’nca bir rapor düzenlendi. Psikiyatri heyetince olay sonrası stres bozukluğu ile organların veya duyularının işlevini yitirdiği, sağ kolunda his kaybı ve güçsüzlük ve yemek borusunda yama olduğu ifadelerinin yer aldığı rapor, mahkemeye gönderildi. Önümüzdeki günlerde Bursa Çocuk Mahkemesi’nde görülecek davada, mahkemenin Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu değerlendirmesi bekleniyor.