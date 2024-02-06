1 km’den fazla yaklaşamayacak... Asitli tehdide elektronik kelepçe

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A Milli Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde forma giyen Hande Baladın, kendisini ve oynadığı takımı sosyal medya üzerinden tehdit eden Mustafa Neşeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mustafa Neşeli mesajında, “Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikâyetçi olmadı, benden korkmadı. Ben bu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf âşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı’, ‘Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım, bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok” şeklinde konuşmuştu. Hande Baladın şikâyet dilekçesinde, Mustafa Neşeli’nin bu paylaşımları nedeniyle can güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Neşeli hakkında ‘zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit’ suçundan

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9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Neşeli’nin cezai sorumluluğunun olmadığı gerekçesiyle, ‘kadına karşı silahla tehdit’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti. Mahkeme ayrıca sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurulunda koruma ve tedaviye alınmasına hükmetmişti.

2 AY GEÇERLİ OLACAK

Hande Baladın, ceza davasının ardından can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle Neşeli hakkında korunma talebinde bulundu. Müvekkilinin, Neşeli’nin tehditleri yüzünden korku içinde olduğunu dilekçesinde belirten Hande Baladın’ın avukatları, “Mustafa Neşeli yüzünden uğradığı tehdit ve hakaret nedeniyle büyük endişe yaşayan müvekkil hakkında tüm gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Mustafa Neşeli’nin müvekkilin bulunduğu spor kulübüne ve konutuna yaklaşmamasına karar verilmesini ve elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasını talep ediyoruz” dedi. Talebi kabul eden aile mahkemesi, Mustafa Neşeli’nin, Hande Baladın’ın bulunduğu konuta veya işyerine 1000 metreden fazla yaklaşmaması için 2 ay süreyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verdi. Mustafa Neşeli’nin Hande Baladın’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına da hükmeden mahkeme, davalının bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağını kararında açıkladı.

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‘İŞİMİ YAPAMIYORUM’

Hande Baladın’ın ünlü bir isim olduğu için bu kararın verildiğini belirten Mustafa Neşeli, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Verilen kararın işine engel olduğunu söyleyen Neşeli, uzaklaştırma kararına bir itirazının olmadığını, ancak elektronik kelepçe tedbirinin kaldırılmasını talep etti.