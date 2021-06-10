1 kişi öldü, 3 yaralı... Hatırlamıyormuş

Cenazeyi taşıması için ikinci bir nakil aracı olay yerine geldi. Tabut diğer araca nakledilirken, arkadan hızla gelen motosiklet önce cenaze aracına daha sonra da tabutu taşıyanlara çarptı. Kazada inşaat mühendisi Hüseyin Yolay hayatını kaybederken, motosikleti kullanan Görkem Aydınhan’la birlikte 4 kişi ağır yaralandı.

22.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2.72 promil alkollüyken motosikleti kullanan Görkem Aydınhan ile cenaze nakil aracını yola park eden Uğur Demir’e 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün ilk duruşmada savunma yapan Görkem Aydınhan, olayı hatırlamadığını söyleyerek “Olay günü 3 kadeh rakı içmiştim. 4 gün komada kaldım. Sol kolumda omzumdan aşağısını hissetmiyorum. Bu yaşta sakat kaldım. Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatimi talep ederim” dedi. Cenaze nakil aracının şoförü Uğur Demir de “Dörtlüler yanıyordu, yol boştu” diyerek kendisini savundu.

Kazada bacağı kopan ve 18 kez ameliyat olan Baran Akangüzdüz de iki şoförden şikâyetçi oldu.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GİTTİ

Mahkeme, müştekilerin tedavi gördüğü hastanelerden evrakların istenmesine ve dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu’na gönderilip kazanın oluş nedeni ve suç oranlarını gösterir rapor aldırılmasına karar verdi. Dava ertelendi.

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