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1 haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

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#Ümit Akduman#Nevşehir#Ürgüp
1 haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 12:15

Nevşehir’de 1 haftadır haber alınamayan Ümit Akduman isimli genç, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre Ürgüp ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar Şadikayası mevkiinde 1 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, cansız bedenin 1 hafta önce Duayeri Mahallesindeki ikametinden ayrıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Ümit Akduman’a ait olduğu belirlendi. Ümit Akduman’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 haftadır kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

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#Ümit Akduman#Nevşehir#Ürgüp

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