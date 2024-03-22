1 hafta boyunca takip etmiş! Gülhan'ı katleden eski erkek arkadaşı yakalandı

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Olay, 16 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 7 aylık evli Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz şüpheli tarafından tabancayla başından vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülhan Esen’in cenazesi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

BİR HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAYAN GÜLHAN ESEN'İ TAKİP ETMİŞ

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı Muhammed T. olduğu tespit edildi.

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Şüphelinin, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip edip, eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği saptandı.

Olay günü ise Muhammed T.’nin hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelip evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği, sonra da olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Muhammed T. ile Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi.

Muhammed T.'nin, Esen'in evliliğini kabullenemediği, takıntı haline getirip öldürdüğü iddia edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülhan'ın katili Muhammed T.'nin İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Muhammed T., bugün saklandığı adreste yakalandı. Olaydan 6 gün sonra yakalanan şüpheli Kocaeli’ye getirilip sorguya alındı.

ZANLI GÜNLERCE YÜRÜMÜŞ

Kalacak yeri olmayan M.T., cinayetten sonra yakalanacağı korkusuyla toplu taşımaya binemediği, otelde de kalamadığı için sokak sokak yürüdüğü belirlendi. Sürekli yer değiştiren M.T. sonunda yakayı ele verdi. Zanlı, yine yürüyerek gittiği Sultanbeyli'de Kocaeli polisinin operasyonuyla yakalandı. M.T'nin havanın soğuk olduğu günlerde de "üşümemek" için yürüdüğü öğrenildi.

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Sürekli yürüyerek adres değiştiren zanlının, güvenlik kamera görüntülerine yansımamak amacıyla marketten yiyecek almadığı, apartmanlardan 2 kez ayakkabı çaldığı, üzerini de cinayetten sonra çaldığı kıyafetlerle 3 kez değiştirdiği bildirildi.

Açlığa dayanamayan M.T'nin, dün bir marketten pide alarak karnını doyurduğu öğrenildi.

Zanlı, Sultanbeyli'den Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. M.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.