1 dosyayla 3 cinayet

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İstanbul Pendik’te 2006 yılında bir tekstil firmasının muhasebeciliğini yapan Bülent Demir, içerisinde personelin maaşları olan 80 bin lira para dolu kasa ile ortadan kayboldu. Bülent Demir, 10 gün sonra bacakları, elleri, ağzı ve gözleri koli bandıyla bağlanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş olarak Kocaeli Gebze’deki ormanlık alanda bulundu. Çelik kasa ise Sakarya Geyve’de açılmış haldeydi. O dönemde jandarmanın yaptığı araştırmalarda, Demir’i öldürerek kasadaki paraları çalan kişilere ulaşılamadı.

BEKÇİ İTİRAF ETTİ

Faili meçhul olarak kalan dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 ay önce tekrar açıldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında muhasebecinin kaybolduğu firmada çalışan gece bekçisi olan Mustafa M.’yi gözaltına aldı. Mustafa M., kasadaki parayı çalmak için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaparak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bülent Demir’i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini söyleyen Mustafa M., çelik kasayı ise M.Ö. ve M.K.Ö.’nün yardımı ile açtıklarını, ancak bu kişilerin cinayetten haberinin olmadığını söyledi.

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İfadesinde, olayın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra, 2014 yılında, suç ortağı Murat Dayanç’ın kendisini ve A.B.E.’yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M., A.B.E. ile birlikte Dayanç’ı öldürerek cesedini İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana attıklarını itiraf etti. 2014’ten bu yana faili meçhul olarak kalan Dayanç cinayeti dosyası da kapatıldı.

CESEDİ PARÇALADILAR

Sorgusu devam eden Mustafa M., 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Galatasaray kongre üyesi işinsanı Tekin Uğurlu cinayetinden de bahsetti. Uğurlu’yu aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.B. isimli bir kişinin araba içerisinde öldürdüğünü söyleyen Mustafa M., daha sonra M.B.’nin babası B.B. ile birlikte cesedi parçaladığını ve Pendik Esenyalı’da otoyol kenarındaki bir alana gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine Mustafa M.’nin gösterdiği alanda yapılan kazı çalışmalarında, Tekin Uğurlu’ya ait ceset ve kemik parçalarına ulaşıldı. Olaylar İstanbul’da gerçekleştiği için, dosya bu aşamada İstanbul Emniyeti’ne devredildi.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Mustafa M., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.B.E. ve M.Ö. de tutuklandı, M.K.Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı.