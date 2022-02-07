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1 dakikalık çelişkiyi hâkim yakaladı

#Dolmuş Şoförü#Emrecan Çakal#Trafik Denetimi
1 dakikalık çelişkiyi hâkim yakaladı

Keçiören Aktepe hattında dolmuş şoförlüğü yapan Emrecan Çakal, trafik denetiminde ‘servis freni noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek, araç kullanırken sürücü belgesini yetkililerin her istediğinde göstermemek kabahatlerinden’ idari para cezası uygulandı ve Çakal’ın ehliyetine de elkonuldu. Çakal, idari para cezasına avukat Ayşe Nur Çelik aracılığıyla itiraz etti. İtirazı inceleyen Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, yaptığı incelemede, kabahatlerin açıkça belirtilmediği gerekçesiyle bu cezanın kaldırılmasına hükmetti. Kararda ayrıca polislerin, şoför Çakal’a alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için önce para cezası uyguladığını, bu tutanak üzerinden bir dakika geçtikten sonra da cihazı üflememesi nedeniyle uyarı tutanağı tutulduğuna dikkat çekildi.

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Emrecan Çakal, Keçiören Aktepe hattında yıllardır dolmuş şoförü olarak çalışıyordu. 24 Ağustos 2021 günü yapılan trafik denetiminde Çakal’a ‘servis freni noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek kabahatlerinden’ idari para cezası uygulandı. Çakal’ın ehliyetine de el koyuldu.

CEZA İPTAL EDİLDİ

Çakal, idari para cezasına avukat Ayşe Nur Çelik ile itiraz etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yaptığı incelemede, “servis freninin noksan mı, bozuk mu olduğunun, hangi şartlara aykırı olarak kullanıldığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tutanakta açıkça belirtilmediği” gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca kararda, görevli polislerin, şoför Çakal’a alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için önce para cezası uyguladığını, bu tutanak üzerinden bir dakika geçtikten sonra da cihazı üflememesi nedeniyle uyarı tutanağı tutulduğuna dikkat çekildi. Kararda, “Alkolmetreyi reddetmenin hukuki sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldığı hususunda tanzim edilen tutanağın tanzim saati 00:55 olmasına karşın, para cezası karar tutanağının 00:54’de düzenlendiği görüldü, muterizin kan tetkiki sonucunda kanındaki alkol miktarının da 0 promil olduğu anlaşıldığından idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verildi” denildi. Ayrıca, Çakal’ın sürücü belgesinin iadesine hükmedildi.

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#Dolmuş Şoförü#Emrecan Çakal#Trafik Denetimi

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