1 dakikalık çelişkiyi hâkim yakaladı

Haberin Devamı

Emrecan Çakal, Keçiören Aktepe hattında yıllardır dolmuş şoförü olarak çalışıyordu. 24 Ağustos 2021 günü yapılan trafik denetiminde Çakal’a ‘servis freni noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek kabahatlerinden’ idari para cezası uygulandı. Çakal’ın ehliyetine de el koyuldu.



CEZA İPTAL EDİLDİ



Çakal, idari para cezasına avukat Ayşe Nur Çelik ile itiraz etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yaptığı incelemede, “servis freninin noksan mı, bozuk mu olduğunun, hangi şartlara aykırı olarak kullanıldığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tutanakta açıkça belirtilmediği” gerekçesiyle cezanın kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca kararda, görevli polislerin, şoför Çakal’a alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için önce para cezası uyguladığını, bu tutanak üzerinden bir dakika geçtikten sonra da cihazı üflememesi nedeniyle uyarı tutanağı tutulduğuna dikkat çekildi. Kararda, “Alkolmetreyi reddetmenin hukuki sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldığı hususunda tanzim edilen tutanağın tanzim saati 00:55 olmasına karşın, para cezası karar tutanağının 00:54’de düzenlendiği görüldü, muterizin kan tetkiki sonucunda kanındaki alkol miktarının da 0 promil olduğu anlaşıldığından idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verildi” denildi. Ayrıca, Çakal’ın sürücü belgesinin iadesine hükmedildi.



