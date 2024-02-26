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1 çocuk annesi Serap'ın kahreden ölümü: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

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#Bursa#Orhangazi#Kaza
1 çocuk annesi Serapın kahreden ölümü: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 09:45

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 1 çocuk annesi Serap Kayık (32), yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden, Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A. yönetimindeki 71 ACY 438 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Kayık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayık, ağır yaralandı.

1 çocuk annesi Serapın kahreden ölümü: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serap Kayık, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 1 çocuk annesi Serap Kayık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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1 çocuk annesi Serapın kahreden ölümü: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Otomobil sürücüsü İsmet A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

1 çocuk annesi Serapın kahreden ölümü: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

 

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#Bursa#Orhangazi#Kaza

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