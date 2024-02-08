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1 aylık evlilik cinayetle son buldu... Elazığ'da uzman çavuş, eşini katletti

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#Elazığ#Cinayet#Polis
1 aylık evlilik cinayetle son buldu... Elazığda uzman çavuş, eşini katletti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 11:29

Elazığ'da fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32), 1 ay önce nikahının kıyıldığı uzman çavuş O.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheli O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, 1 ay önce evlendiği uzman çavuş O.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.D., belinden çıkardığı tabanca ile Burcu Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı. Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

1 aylık evlilik cinayetle son buldu... Elazığda uzman çavuş, eşini katletti

Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi. (DHA)

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#Elazığ#Cinayet#Polis

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