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1 aydır kayıp olarak aranıyordu... Ormanda toprağa yarı gömülü cansız bedeni bulundu

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#İstanbul#Sarıyer#Kayıp Genç
1 aydır kayıp olarak aranıyordu... Ormanda toprağa yarı gömülü cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 11:44

Sarıyer'de 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin (20) cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçı tarafından yarı gömülmüş halde bulundu.

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Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alırken, inceleme yapıldı. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

1 aydır kayıp olarak aranıyordu... Ormanda toprağa yarı gömülü cansız bedeni bulundu

AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ

Sarıyer'de bulunan cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan Serhat Tekin Kantele'ye (20) ait olduğu tespit edildi. Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı’na götürüldü.

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1 aydır kayıp olarak aranıyordu... Ormanda toprağa yarı gömülü cansız bedeni bulundu

 

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#İstanbul#Sarıyer#Kayıp Genç

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