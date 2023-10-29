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1.5 milyon Büyük Filistin Mitingi’nde

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#AK Parti#Büyük Filistin Mitingi#İsrail
1.5 milyon Büyük Filistin Mitingi’nde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 07:00

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Büyük Filistin Mitingi’nde Atatürk Havalimanı tarihi bir kalabalığı ağırladı. 1.5 milyon vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla mitinge katıldı.

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İsrail'in Gazze’de yaptığı saldırılara tepki çekmek, Gazze'ye destek vermek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen mitinge vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla geldi.

1.5 milyon Büyük Filistin Mitingi’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu’nun sahne aldığı mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.5 milyona yakın vatandaşın katıldığını belirterek teşekkür etti. Tüm dünyaya Gazze’ye destek çağrısının yenilendiği mitingden notlar:

1.5 milyon Büyük Filistin Mitingi’nde

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5 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

- Atatürk Havalimanı’ndaki miting alanına 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde bir sahne kuruldu. Sahneye Mescid-i Aksa fotoğrafı ile Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı.

- Sahnenin yan taraflarında 6 dev LED ekran konuldu. Ekranda konuşmacıların görüntüleri gösterildi.

- Miting alanında kurulan 29 ses ve ekran kulesiyle tüm katılanların sahneyi görebilmesi sağlandı.

1.5 milyon Büyük Filistin Mitingi’nde

- Alana mescit, ilkyardım ve tuvalet gibi ihtiyaçlar için 6 lojistik noktası kuruldu. 50 farklı noktasından su dağıtımı yapıldı.

- İnternet kalitesini artırmak için ek olarak 25 adet seyyar baz istasyonu kuruldu.

- Mitinge yerli ve yabancı 900’ü aşkın gazeteci akreditasyon yaptırdı. Basın mensupları için 2 katlı, 60 metre boyunda özel bir basın platformu hazırlandı. Platformda her medya kuruluşunun canlı yayın yapabilmesi için ayrı bölümler oluşturuldu.

- Alan ve çevresinde 5 bin personel görev yaptı.

1.5 milyon Büyük Filistin Mitingi’nde

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- Alana gelenler 12 farklı kapıdan giriş yaptı. İçeri girecek kişilerin çantaları arandı ve x-ray cihazlarından geçmeleri istendi.

- AK Parti ilçe başkanlıkları İstanbul’un 39 ilçesinden otobüsler kaldırarak vatandaşları mitinge taşıdı. Ayrıca İstanbul’daki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verdi. Dünya Ticaret Merkezi Metro İstasyonu’ndan Atatürk Havalimanı’na ring seferleri yapıldı. 

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#AK Parti#Büyük Filistin Mitingi#İsrail

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