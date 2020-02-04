0.79 banka kredi hesaplama nasıl yapılır? 2020 banka kredi oranları
Konut kredisi ya da bireysel kredi çekmek isteyen vatandaşlar merakla 2020 güncel faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt, konut, bireysel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, konuya dair en güncel bilgilere haberimizden erişebilir. Peki, 0.79 banka kredi hesaplama nasıl yapılır? İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
Hangi bankadan ne kadar oranla kredi çekebileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Öte yandan '0.79 banka kredi hesaplama nasıl yapılır?' sorusu da yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilen tüm detaylar...
0.79 BANKA KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
0,79 banka kredi hesaplama işlemi, son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alacakları krediler için 0,79 kredi hesaplama yöntemiyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredileri sorguluyor. Peki, 0,79 kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, kredi hesaplama süreci hakkında bazı bilgiler0,79 KREDİ VEREN KAMU BANKALARI 0,79 faiz oranı ile kredi veren bankalar arasında Vakıfbank, Halkbank ve hemen bu oranlarda faize denk gelen Ziraat Katılım Bankasının kar payı oranı yer alıyor. Ziraat Katılım Bankası'nda kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de 0,79 ile kredi alabilecek.
Konut almak isteyenler için kamu bankalarından avantajlı oranlar gelmeye başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak’ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı.
Açıklamanın ardından gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Bugün ise Ziraat Katılım 120 vade ile 500 bin liraya kadar olan sıfır konut kredilerinde finansman oranını yüzde 0.79'a düşürdüğünü açıkladı.
İşte, kredi faiz oranlarında o detaylar...
Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı.
Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranları bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek.
İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar
Kredi: 75000
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1574 lira
Kredi: 80000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1679 lira
Kredi: 85000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1784 lira
Kredi: 90000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 1889 lira
Kredi: 100000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 2099 lira
Kredi: 120000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 2519 lira
Kredi: 150000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 3148 lira
Kredi: 170000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 3568 lira
Kredi: 200000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 4198 lira
Kredi: 250000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 5248 lira
Kredi: 300000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 6297 lira
Kredi: 400000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 8396 lira
Kredi: 500000 lira
Vade: 60 ay
Aylık ödeme: 10496 lira
Kredi: 75000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 969 lira
Kredi: 80000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1034 lira
Kredi: 85000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1098 lira
Kredi: 90000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1163 lira
Kredi: 100000 lira
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1292 lira
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