0.79 banka kredi hesaplama nasıl yapılır? 2020 banka kredi oranları

Hangi bankadan ne kadar oranla kredi çekebileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Öte yandan '0.79 banka kredi hesaplama nasıl yapılır?' sorusu da yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilen tüm detaylar...

0.79 BANKA KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

0,79 banka kredi hesaplama işlemi, son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alacakları krediler için 0,79 kredi hesaplama yöntemiyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredileri sorguluyor. Peki, 0,79 kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, kredi hesaplama süreci hakkında bazı bilgiler0,79 KREDİ VEREN KAMU BANKALARI 0,79 faiz oranı ile kredi veren bankalar arasında Vakıfbank, Halkbank ve hemen bu oranlarda faize denk gelen Ziraat Katılım Bankasının kar payı oranı yer alıyor. Ziraat Katılım Bankası'nda kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de 0,79 ile kredi alabilecek.

Konut almak isteyenler için kamu bankalarından avantajlı oranlar gelmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak’ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79’a düştüğünü açıklamıştı.

Açıklamanın ardından gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Bugün ise Ziraat Katılım 120 vade ile 500 bin liraya kadar olan sıfır konut kredilerinde finansman oranını yüzde 0.79'a düşürdüğünü açıkladı.

İşte, kredi faiz oranlarında o detaylar...

Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı.

Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranları bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek.

İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar

Kredi: 75000

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 1574 lira

Kredi: 80000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 1679 lira

Kredi: 85000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 1784 lira

Kredi: 90000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 1889 lira

Kredi: 100000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 2099 lira

Kredi: 120000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 2519 lira

Kredi: 150000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 3148 lira

Kredi: 170000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 3568 lira

Kredi: 200000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 4198 lira

Kredi: 250000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 5248 lira

Kredi: 300000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 6297 lira

Kredi: 400000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 8396 lira

Kredi: 500000 lira

Vade: 60 ay

Aylık ödeme: 10496 lira

Kredi: 75000 lira

Vade: 120 ay

Aylık ödeme: 969 lira

Kredi: 80000 lira

Vade: 120 ay

Aylık ödeme: 1034 lira

Kredi: 85000 lira

Vade: 120 ay

Aylık ödeme: 1098 lira

Kredi: 90000 lira

Vade: 120 ay

Aylık ödeme: 1163 lira

Kredi: 100000 lira

Vade: 120 ay

Aylık ödeme: 1292 lira