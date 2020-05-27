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Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

​Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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​Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Kısıtlamanın sonrası haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik havadan fotoğraflandı.

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