×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGüncel Haberleri

Şırnak’ta askeri araç devrildi

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Gabar#Şehit
Şırnak’ta askeri araç devrildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 07:00

Şırnak’ta Gabar Dağı Akçay Üs Bölgesi mevkisinde dün saat 14.30 sıralarında petrol sahasında devriye görevi yürüten Uzman Çavuş N.C. (28) yönetimindeki ‘kobra’ diye tabir edilen askeri zırhlı araç, Güleçli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haberin Devamı

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Astsubay Çavuş K.Ç. (22) ile sürücü N.C. askeri helikopterle Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehitler için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehitlerin cenazeleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Jandarma Astsubay Çavuş Şen’in cenazesi Antalya’ya, Jandarma Uzman Çavuş Ertaş’ın cenazesi Hatay’a uğurlandı. Şehit Mustafa Şen’in 2 ablasının bulunduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#Gabar#Şehit

BAKMADAN GEÇME!