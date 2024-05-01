Şırnak’ta askeri araç devrildi

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İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Astsubay Çavuş K.Ç. (22) ile sürücü N.C. askeri helikopterle Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehitler için Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehitlerin cenazeleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Jandarma Astsubay Çavuş Şen’in cenazesi Antalya’ya, Jandarma Uzman Çavuş Ertaş’ın cenazesi Hatay’a uğurlandı. Şehit Mustafa Şen’in 2 ablasının bulunduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.