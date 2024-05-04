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Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık, müze kart geçerli mi?

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#Efes Antik Kenti Gece Müzeciliği#Efes Antik Kent#Gece Müzeciliği
Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık, müze kart geçerli mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 10:48

İzmir'in Selçuk ilçesinde, her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yazın çok sıcak. 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda kimse ören yeri gezmek istemiyor. Gece müzeciliği çalışması başlattık. Turizm merkezlerine yakın olan ören yerlerin tamamını gece müzeciliği kapsamına alıyoruz. Hem daha fazla turist almamızı sağlayacak hem sezonu uzatmak istiyoruz hem de sezon içinde turist hareketliliğini arttırmak istiyoruz. Birkaç yıl içinde bu projenin olumlu sonuçlarını göreceğiz" demişti. Efes gece müzeciliği uygulaması ziyaretçiler tarafından merak ediliyor. Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık, müze kart geçerli mi? İşte detaylar...

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İzmir'in Selçuk ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes Antik Kenti, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tarihi kent, gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Efes Antik Kenti gece müzeciliği saat kaça kadar açık, müze kart geçerli mi?

EFES ÖRENYE GECE MÜZECİLİĞİ ETKİNLİĞİ!

4 Mayıs 2024 tarihinde Efes Örenyeri'nde gerçekleşecek Gece Müzeciliği Etkinliği 20:30 - 22:30 arası gerçekleşecek. Etkinlik girişi MüzeKart ile olacaktır.

EFES ANTİK KENT GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASI

Efes gece müzeciliği Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gece müzeciliği" uygulamasıyla 9 Nisan'dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.

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Ziyaretler, mevcut giriş tarifesiyle saat 00.00'a kadar yapılabiliyor.

Yenilenen ışıklandırma sistemiyle Efes'in tarihi dokusu geceleri de görkemli bir şekilde sergileniyor.

 

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#Efes Antik Kenti Gece Müzeciliği#Efes Antik Kent#Gece Müzeciliği

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