Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması saat kaçta başlıyor, kaça kadar açık, müze kart geçerli mi?

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İzmir'in Selçuk ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes Antik Kenti, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tarihi kent, gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor. Efes Antik Kenti gece müzeciliği saat kaça kadar açık, müze kart geçerli mi?

EFES ÖRENYE GECE MÜZECİLİĞİ ETKİNLİĞİ!

4 Mayıs 2024 tarihinde Efes Örenyeri'nde gerçekleşecek Gece Müzeciliği Etkinliği 20:30 - 22:30 arası gerçekleşecek. Etkinlik girişi MüzeKart ile olacaktır.

EFES ANTİK KENT GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASI

Efes gece müzeciliği Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gece müzeciliği" uygulamasıyla 9 Nisan'dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.

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Ziyaretler, mevcut giriş tarifesiyle saat 00.00'a kadar yapılabiliyor.

Yenilenen ışıklandırma sistemiyle Efes'in tarihi dokusu geceleri de görkemli bir şekilde sergileniyor.