Gezegenler ve siz

GEZEGENLER…GÜNEŞ - ASLAN BURCU

Benim adım Sol; ben Güneş'im,

Orta bir yıldız, ilerleyen,

Hayır sahibi, sıcak ve kuru,

Doğal yapım ve ışınlarım göğü doldurur,

Evim Aslan evidir, saltanat oradadır,

Parlak ışığım mükemmel ve iyileştiricidir,

Bir panayır ışığı gibi, parlak ve etkili,

Yaşlı ve antik Satürn'ün soğuğuna karşı,

Koç'un yönetiminde ve saltanatında,

Ama onun hizmetinde azalır ve güçsüzleşirim,

Yıldızlar benim yolumda ilerler,

Üçyüz altmışbeş gün boyunca.

Asil ve şanslıyım ben,

Tüm çocuklarım gibi,

İyi bir ışıkları ve saçları vardır, bedenleri ışıklı,

Dudakları kırmızı, beyinleri paylaşıcı,

Mutlu, güçlü, sağlıklı doğmuş ve iyi,

Umutlu, arp ve violo sesleri arasında,

Şarkı söylerler,

Sabahları dua ederler,

Öğleden sonra ise gülerler ve oynarlar,

Onlar güreşirler, kılıçlarıyla döğüşürler,

Büyük engelleri aşarlar,

Ve büyüklere hizmet ederler,

Tüm yargılarda iyi şansları vardır.

Otorite - Kuvvet - Cesaret - Kendini beğenme - Baba - İsteklililik - Rahatlık - Eğlence sevgisi - Cömertlik - Fedakarlık - Talepte bulunan - Güdüsel tatmin - Kıskançlık - Özenme - Çok kazanma hırsı - Kumar tutkusu -



Mücevher tutkusu



Aydınlık tarafı:

Sosyal organizasyonlarda bulunmak - Karar verme yeteneği - Amaçta kararlılık - Güçlü bir kişilik gösterisi - Yaşama bağlılık - Yönetme arzusu.



Karanlık tarafı:

Yönetici olamamak - Erkeklerle ilişkilerin iyi olmaması - Yaşama küsmek - Kararsız bir kişilik - Sık sık isteksiz ve pasif bir tutuma girmek - Sağlığa önem vermemek - İstek ve yaşam gücünde eksiklik - Organizasyon ve hedef takibinde isteksizlik - Kararsızlık - Savurganlık - Kibirlilik.



Etkilediği organlar:

Kalp - Dolaşım sistemi - Vücut - Omurga - Hücreler - Yaşam gücü - Gözler (Erkekte sağ göz, kadında sol göz) - Vücudun sağ tarafı ve beyin.



Kişilik:

Yaşama isteği - Yaşam sevinci - Güç arzusu - Hedef takip etme hırsı - Organizasyon - Karar verebilme - Bonkörlük - Cesaret.



Artı özellikler:

Yaşam sevinci - Güç arzusu - Hedefi takip etme hırsı - Organizasyon yeteneği - Karar verebilmek - Bonkörlük - Cesaret. - Sağlığa önem vermek - Sosyolojik prensiplerin içirdiği kimselerle organizasyonlarda bulunmak - Karar verebilme kaabiliyeti - Hedef takibinde kararlılık - Güçlü bir kişilik sergilemek - Yaşama bağlılık - Yönetme arzusunda olmak - Sağlığa önem vermek - Genel erkeklerle olan ilişkilerin iyi kullanılması.



Eksi özellikler:

Organizasyon ve amaç takibinde isteksizlik - Kararsızlık - Savurganlık - Kibirlilik. Kalp ve göz rahatsızlıklarını teşvik edip, önlem almamak - Yöneticilik vasfına uygun olmamak - Genel erkeklerle olan ilişkilerin iyi kullanılmaması - Yaşama bağlı olamamak - Kararsız bir kişilik sergilemek - İsteksiz ve pasif bir tutum içinde olmak - Genel sağlığa önem vermemek - Kalp ve göz rahatsızlıkları.

Psikolojik Özellikler:

(+) Yaşam isteği o yaşam sevinci o iktidar çabası o bonkörlük o cesaret.

(-) Yaşama isteksizliği o kararsızlık o savurganlık o kibirlilik.

Biyolojik Özellikler:

Sağlık o yaşam gücü o kalp o kan dolaşımı o beyin o erkeklerde sağ göz o kadınlarda sol göz o vücudun sağ tarafı o kalp rahatsızlığı o göz hastalıkları o sinir hastalığı o kramplar.

Sosyolojik Özellikler:

Erkek o baba o memur o saygıdeğer kişiler.

Transit Süresi: 1-2 gün

GÜNEŞ EVLERDE "Ben Neyim?"

GÜNEŞ 1. EVDE

Ani olayları kolaylıkla yönetirim o Egomun gücüyle yönetilen karekterim fazla enerji ve canlılık, fazla cömertlik, sanata, eğlendirmeye ve bazı toplum organizasyonlarına ilgili olmamı sağlar o İyimser bir yapım vardır.



GÜNEŞ 2. EVDE

Kişisel avantajlarımı açıkça ararım o Gençken kıdem almaya ve yükselmeye elverişliyim o Para kazanmak için olayları büyütebilirim o Cömert olduğum söylenir o Yardımseverim o Benliğim zenginlik, statü ve bunları elde tutma yollarıyla ilgilenir.



GÜNEŞ 3. EVDE

Fikirlerim üretmeye ve üretgenliğe yöneliktir o Yakınımdakilerle, aile üyeleri, komşular gibi; süretli ilişkide bulunurum o Bilgi ile ilgilenmekten çok hoşlanırım o Zihinsel ve mekanik becerileri kullanmak benim için önemlidir fakat bunları kullanırken mutlaka geçerli bir sebep ararım.



GÜNEŞ 4. EVDE

Çocukluktan ve aile yapısından kaynaklanan istek gücü ve içgüdü ile doluyum o Hoşlandığım yere dönerim o Ev satmaya ve emlakçılığa ilgi duyabilirim o Ev eşyalarıyla ilgilenirim.



GÜNEŞ 5. EVDE

Benliğimin keşfi ve kendimi bulmam için yaratıcı güce ihtiyacım vardır o Eğlence için içimde büyük bir heves vardır o Romantik birisi sayılırım o İnsancıl bir yapım var o Her zaman istekli olmasam ve her zaman mantıklı bulmasamda başka insanları engelleme arzusu duyabilirim o Tabiata çok severim o Hayvanlardan hoşlanan, sanat, din ve sosyal ilişkilere meraklı birisiyim.



GÜNEŞ 6. EVDE

Benliğim işte açığa çıkar o Hizmet veren meslekleri seçerim, mesleğimin uzun ve zıt çalışma yönleri ilgimi çeker, fakat bunun karşılığı maddi veya manevi yönü iyi olmalıdır o Sağlık ve fiziksel görünüşüm ile ilgili endişelerim vardır o Hayvan sever ve idealist biriyim.



GÜNEŞ 7. EVDE

Büyük başarıları başkaları yoluyla kazanmaya meyilliyim o Kendilerimi başkalarıyla karşılaştırırım o Hukuk, halkla ilişkiler veya kontrat müzakerelerine ilgi duyarım o Halkın bütün kesimlerinde eşitliğin olmasına inanırım o Ani ilişkiler beni çeker.



GÜNEŞ 8. EVDE

Kendi değerinin farkında ve başkalarının değerini ve mal varlığı hakkında başarılı tahminler yapabilen birisiyim o Becerikliyim o Olayların ilerlemesini zorlar fakat olayları kontrol etmeyi severim o Bulmacalara ve gizemli şeylere ilgiliyim o İyi bir araştırmacı sayılırım o Affedebilir ama asla unutmam.



GÜNEŞ 9. EVDE

Kuvvetli politik, felsefi veya ruhsal eğilimler güderim o Bilginin bazı alanlarında otorite olarak hatırlanmasını isterim o Yabancı bir ülkede yaşayabilir ya da eğitim görebilirim o Sahte bir entellektüel, iyi niyetli ve dürüst olamayabilirim.



GÜNEŞ 10. EVDE

Kuvvetli bir benliğim var o Toplum içi pozisyonlar arar veya bunlara güvenirim o İşime bağlıyım o Babam genelde negatif veya pozitif öncü rolü oynar o Bir işin sahibi olmak ister veya bir firmada iyi bir görevde başlamayı amaçlarım o Politikaya ilgi duyarım.



GÜNEŞ 11. EVDE

Kuruluş ve organizasyonlardan etkilenen bir yapım var o Benlik daha çok dışa güvenir o Kişisel zenginlikten geniş amaçlar umarım o Bir çok arkadaşlar ve tanıdıklarım olur o Kendi meselelerimde etkisiz kalabilirim.



GÜNEŞ 12. EVDE

Gizli şeylerden ve bilinç altından etkilenen bir yapım var o Geçmişten çok etkilenirim o Sessizlikte veya deniz kenarında daha iyi çalışırım o Hapishane, hastahane veya yardım kuruluşlarında çalışmaya eğilimli olabilirim o Dans etmekten hoşlanırım o Sırlara veya gizli ilişkilere ilgi duyarım.