Gezegenler ve siz

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GEZEGENLER…GÜNEŞ - ASLAN BURCU
Benim adım Sol; ben Güneş'im,
Orta bir yıldız, ilerleyen,
Hayır sahibi, sıcak ve kuru,
Doğal yapım ve ışınlarım göğü doldurur,
Evim Aslan evidir, saltanat oradadır,
Parlak ışığım mükemmel ve iyileştiricidir,
Bir panayır ışığı gibi, parlak ve etkili,
Yaşlı ve antik Satürn'ün soğuğuna karşı,
Koç'un yönetiminde ve saltanatında,
Ama onun hizmetinde azalır ve güçsüzleşirim,
Yıldızlar benim yolumda ilerler,
Üçyüz altmışbeş gün boyunca.
Asil ve şanslıyım ben,
Tüm çocuklarım gibi,
İyi bir ışıkları ve saçları vardır, bedenleri ışıklı,
Dudakları kırmızı, beyinleri paylaşıcı,
Mutlu, güçlü, sağlıklı doğmuş ve iyi,
Umutlu, arp ve violo sesleri arasında,
Şarkı söylerler,
Sabahları dua ederler,
Öğleden sonra ise gülerler ve oynarlar,
Onlar güreşirler, kılıçlarıyla döğüşürler,
Büyük engelleri aşarlar,
Ve büyüklere hizmet ederler,
Tüm yargılarda iyi şansları vardır.
Otorite - Kuvvet - Cesaret - Kendini beğenme - Baba - İsteklililik - Rahatlık - Eğlence sevgisi - Cömertlik - Fedakarlık - Talepte bulunan - Güdüsel tatmin - Kıskançlık - Özenme - Çok kazanma hırsı - Kumar tutkusu -
Mücevher tutkusu
Aydınlık tarafı:
Sosyal organizasyonlarda bulunmak - Karar verme yeteneği - Amaçta kararlılık - Güçlü bir kişilik gösterisi - Yaşama bağlılık - Yönetme arzusu.
Karanlık tarafı:
Yönetici olamamak - Erkeklerle ilişkilerin iyi olmaması - Yaşama küsmek - Kararsız bir kişilik - Sık sık isteksiz ve pasif bir tutuma girmek - Sağlığa önem vermemek - İstek ve yaşam gücünde eksiklik - Organizasyon ve hedef takibinde isteksizlik - Kararsızlık - Savurganlık - Kibirlilik.
Etkilediği organlar:
Kalp - Dolaşım sistemi - Vücut - Omurga - Hücreler - Yaşam gücü - Gözler (Erkekte sağ göz, kadında sol göz) - Vücudun sağ tarafı ve beyin.
Kişilik:
Yaşama isteği - Yaşam sevinci - Güç arzusu - Hedef takip etme hırsı - Organizasyon - Karar verebilme - Bonkörlük - Cesaret.
Artı özellikler:
Yaşam sevinci - Güç arzusu - Hedefi takip etme hırsı - Organizasyon yeteneği - Karar verebilmek - Bonkörlük - Cesaret. - Sağlığa önem vermek - Sosyolojik prensiplerin içirdiği kimselerle organizasyonlarda bulunmak - Karar verebilme kaabiliyeti - Hedef takibinde kararlılık - Güçlü bir kişilik sergilemek - Yaşama bağlılık - Yönetme arzusunda olmak - Sağlığa önem vermek - Genel erkeklerle olan ilişkilerin iyi kullanılması.
Eksi özellikler:
Organizasyon ve amaç takibinde isteksizlik - Kararsızlık - Savurganlık - Kibirlilik. Kalp ve göz rahatsızlıklarını teşvik edip, önlem almamak - Yöneticilik vasfına uygun olmamak - Genel erkeklerle olan ilişkilerin iyi kullanılmaması - Yaşama bağlı olamamak - Kararsız bir kişilik sergilemek - İsteksiz ve pasif bir tutum içinde olmak - Genel sağlığa önem vermemek - Kalp ve göz rahatsızlıkları.
Psikolojik Özellikler:
(+) Yaşam isteği o yaşam sevinci o iktidar çabası o bonkörlük o cesaret.
(-) Yaşama isteksizliği o kararsızlık o savurganlık o kibirlilik.
Biyolojik Özellikler:
Sağlık o yaşam gücü o kalp o kan dolaşımı o beyin o erkeklerde sağ göz o kadınlarda sol göz o vücudun sağ tarafı o kalp rahatsızlığı o göz hastalıkları o sinir hastalığı o kramplar.
Sosyolojik Özellikler:
Erkek o baba o memur o saygıdeğer kişiler.
Transit Süresi: 1-2 gün
GÜNEŞ EVLERDE "Ben Neyim?"
GÜNEŞ 1. EVDE
Ani olayları kolaylıkla yönetirim o Egomun gücüyle yönetilen karekterim fazla enerji ve canlılık, fazla cömertlik, sanata, eğlendirmeye ve bazı toplum organizasyonlarına ilgili olmamı sağlar o İyimser bir yapım vardır.
GÜNEŞ 2. EVDE
Kişisel avantajlarımı açıkça ararım o Gençken kıdem almaya ve yükselmeye elverişliyim o Para kazanmak için olayları büyütebilirim o Cömert olduğum söylenir o Yardımseverim o Benliğim zenginlik, statü ve bunları elde tutma yollarıyla ilgilenir.
GÜNEŞ 3. EVDE
Fikirlerim üretmeye ve üretgenliğe yöneliktir o Yakınımdakilerle, aile üyeleri, komşular gibi; süretli ilişkide bulunurum o Bilgi ile ilgilenmekten çok hoşlanırım o Zihinsel ve mekanik becerileri kullanmak benim için önemlidir fakat bunları kullanırken mutlaka geçerli bir sebep ararım.
GÜNEŞ 4. EVDE
Çocukluktan ve aile yapısından kaynaklanan istek gücü ve içgüdü ile doluyum o Hoşlandığım yere dönerim o Ev satmaya ve emlakçılığa ilgi duyabilirim o Ev eşyalarıyla ilgilenirim.
GÜNEŞ 5. EVDE
Benliğimin keşfi ve kendimi bulmam için yaratıcı güce ihtiyacım vardır o Eğlence için içimde büyük bir heves vardır o Romantik birisi sayılırım o İnsancıl bir yapım var o Her zaman istekli olmasam ve her zaman mantıklı bulmasamda başka insanları engelleme arzusu duyabilirim o Tabiata çok severim o Hayvanlardan hoşlanan, sanat, din ve sosyal ilişkilere meraklı birisiyim.
GÜNEŞ 6. EVDE
Benliğim işte açığa çıkar o Hizmet veren meslekleri seçerim, mesleğimin uzun ve zıt çalışma yönleri ilgimi çeker, fakat bunun karşılığı maddi veya manevi yönü iyi olmalıdır o Sağlık ve fiziksel görünüşüm ile ilgili endişelerim vardır o Hayvan sever ve idealist biriyim.
GÜNEŞ 7. EVDE
Büyük başarıları başkaları yoluyla kazanmaya meyilliyim o Kendilerimi başkalarıyla karşılaştırırım o Hukuk, halkla ilişkiler veya kontrat müzakerelerine ilgi duyarım o Halkın bütün kesimlerinde eşitliğin olmasına inanırım o Ani ilişkiler beni çeker.
GÜNEŞ 8. EVDE
Kendi değerinin farkında ve başkalarının değerini ve mal varlığı hakkında başarılı tahminler yapabilen birisiyim o Becerikliyim o Olayların ilerlemesini zorlar fakat olayları kontrol etmeyi severim o Bulmacalara ve gizemli şeylere ilgiliyim o İyi bir araştırmacı sayılırım o Affedebilir ama asla unutmam.
GÜNEŞ 9. EVDE
Kuvvetli politik, felsefi veya ruhsal eğilimler güderim o Bilginin bazı alanlarında otorite olarak hatırlanmasını isterim o Yabancı bir ülkede yaşayabilir ya da eğitim görebilirim o Sahte bir entellektüel, iyi niyetli ve dürüst olamayabilirim.
GÜNEŞ 10. EVDE
Kuvvetli bir benliğim var o Toplum içi pozisyonlar arar veya bunlara güvenirim o İşime bağlıyım o Babam genelde negatif veya pozitif öncü rolü oynar o Bir işin sahibi olmak ister veya bir firmada iyi bir görevde başlamayı amaçlarım o Politikaya ilgi duyarım.
GÜNEŞ 11. EVDE
Kuruluş ve organizasyonlardan etkilenen bir yapım var o Benlik daha çok dışa güvenir o Kişisel zenginlikten geniş amaçlar umarım o Bir çok arkadaşlar ve tanıdıklarım olur o Kendi meselelerimde etkisiz kalabilirim.
GÜNEŞ 12. EVDE
Gizli şeylerden ve bilinç altından etkilenen bir yapım var o Geçmişten çok etkilenirim o Sessizlikte veya deniz kenarında daha iyi çalışırım o Hapishane, hastahane veya yardım kuruluşlarında çalışmaya eğilimli olabilirim o Dans etmekten hoşlanırım o Sırlara veya gizli ilişkilere ilgi duyarım.
GÜNEŞ BURÇLARDA GÜNEŞ KOÇ'DA
Yönlendirilmemiş enerjiye sahipsiniz o Talepte bulunan birisiniz o Çocukca davranışlarınız vardır o İsteklerinizin anında ve tam anlamıyla olmasını istersiniz o Saldırgansınız o İlk reaksiyonlarınız fizikseldir o İhtiraslısınız o Kişilere ilham verirsiniz o Sabırsızsınız o Yapıcı ve iyimsersiniz o Acelecisiniz oKontrol edilemeyen hevesleriniz vardır o Fiziksel ve sözsel saldırılara hazır bir asker edasındasınız o Durulma ve hırs çabuk yükseldiği gibi kolayca unutulur o Çömertsiniz o Bencilliğiniz kabalıktan çok dikkatsizliğinizin neticesidir o Erdemlisiniz o Her hangi bir şeyi denemeye hazırsınız o Arkadaş canlısısınız o Cesaretlisiniz o Başkalarının size destek vermelerini beklersiniz o Fiziksel aktiviteleriniz engellenirse, moraliniz bozulur, üreticiliğiniz azalır ve şişmanlarsınız o İstekli bir atlet ve eforlu bir oyuncusunuz o Mekaniğe eğilimlisiniz o İyimserliğiniz gerçek kaabiliyetinizi arttırır o Her şeyi ağızınıza geldiği gibi söylemeye eğilimlisiniz ve agresif davranışlar gösterirsiniz o Sizi simgeleyen sözcük ise "Ben Buyum" dur o Siz genelde yaşamınız boyunca davranış, hareket ve yaptıklarınız ile kendinizi ispatlamak istersiniz.
GÜNEŞ BOĞA DA)
Emniyet için güçlü istekleriniz vardır o İnatçısınız. o Kendi yapmadığınız değişiklikleri kabul etmeniz zordur o Bir şeyden kolay kolay vazgeçmezsiniz o Tahammül edebilme gücünüz yüksektir o Belerleyicisiniz o Tutarsız kişilerden nefret edersiniz o Sabırlısınız o Ani değişikliklerden veya aşina olmadığınız yollardan nefret edersiniz o Açık avantajlar ve kesin amaçlara ihtiyaçınız vardır o Egoistsiniz o Dokunma duyunuz güçlüdür o Duyumsalsınız o Kişisel konfor ve fiziksel zevk ararsınız o Pragmatiksiniz o Cimrisiniz hatta aşırı cimrilik gösterebilirsiniz o Estetik güzellik kadar maddi değeri de sezinleyen birisiniz o Doğa ve doğal şeyleri seversiniz o Realist bir yapıdasınız. o Paraya olan sevginiz para ile alabilecekleriniz ve yapabileceklerinizin sevinçini yaşamak istemenizdendir o Taklitci yönlerinizde vardır o Hoşunuza giden her hengi bir şeyi taklit etmekten kaçınmazsınız o İyi giyinmekten hoşlanır ve iyi giyinenlerden çabuk etkilenirsiniz o Sizin için hayatta önemli olan güvencedir bu hem maddi yönde hemde manevi yönde olmalıdır o İlişkilerinizi mümkün olduğunca korumaya çalışırsınız taki bu ilişkilerde bir fayda veya çıkar alışverişinin bitimine kadar o Arkadaşlıklarınıza sadık olduğunuz için onların problemleri ile ilgilenmekten hoşlanırsınız o Başkalarının hisleri, duyguları ve yaklaşımları kendinize aitmiş gibi davranırsınız.
GÜNEŞ İKİZLER DE
Fikirlerinizi anlatmaya ve bilginizi paylaşmaya ihtiyaç duyarsınız o Derin bilginiz vardır o Araştırmacısınız o Dedikodudan hoşlanırsınız o Elinizden her çeşit iş gelir fakat hiçbirisinde usta değilsiniz o Değişikliklere adapte olmaya hazırsınızdır o Başkalarının etkisinden kolayca kırılabilirsiniz o Başkalarının ne düşündüğünün yalnız siz farkındasınızdır o Başkalarının duymak istediklerini söylersiniz o Entellektüel meraklarınız vardır o Yüzeyselsiniz o Karasızsınız o Kıvrak zekalısınız o Konuşkansınız o İçten gelen bir merakınız vardır o Sabit bir işiniz vardır o Çok yönlüsünüz o Değişken meraklarınız vardır o Sabırsızsınız o Çok yüzlü bir kişiliğiniz vardır o Gençlik dolusunuz o Herhangi bir şeye dikkatinizi yoğunlaştırmakta güçlük çekersiniz o Kişisel olaylarda sırlarınızı saklarsınız o Mistik olaylardan, gizlilikten ve merak uyandırmaktan hoşlanırsınız o Asabisiniz o Kolayca sıkılırsınız o Eğer işler ve olaylar isteğiniz doğrultusunda gelişmiyorsa depresif bir hal alabilirsiniz o Genelde birden fazla ilgi alanınız olduğunda kendinizi daha rahat hissedersiniz o Bir kişiye veya bir yere bağlı olmak sizin için fazla önem taşımaz o Gezmeyi, seyehat etmeyi ve evde ufak değişiklikler yapmayı seversiniz o Genelde maddi ağırlıklı düşünmemenize rağmen para sizin için güç ve özgürlük anlamına geldiği için çok çekicidir.o Duygusal yönde yüzeyselsiniz ve başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekerlersiniz o Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz çünki karşısındaki insanlara kırıcı olabilirsiniz.
GÜNEŞ YENGEÇ DE
Bana ihtiyaç duyulmasını isterim o Ailenin bir parçası olmak isterim o Yemek yapmayı duygusal teselli olarak kulanırım o Tarih ve soyağacına ilgi duyarım o Yapıcıım o Her şeye duygusal tepki gösteririm o Kaprisliyim o Aşırı derecede duygusalım o Yanlız kalmaktan nefret ederim o Kuvvetli arzularım vardır o Dolaylı yaklaşımlar kullanırım o Tümüyle duygusal olabilirim o Sık sık gerçek tutkularımı saklarım o Başkalarının iyiliği için endişe duyarım o Duygularımın esiri olurum o Sokulgan olabilirim fakat kişisel olaylarde sır saklarım ve utangaçım o Sessizlikte acı çekebilecek birisi değilim o Sezgilerim kuvvetlidir o Aç gözlü bir koleksiyoncuyum o Her hangi bir şeyi atmaktan nefret ederim o Bozulmuş arkadaşlıklardan vazgeçmekte zorlanırım o İlgilenmek veya sahip çıkmak arasındaki farkı öğrenmekte zorluk çekerim.o Başkalarından da bunu beklerim o İç dünyam karmaşık ve geniştir, bazen çok güçlü görünürüm, bazen de çocuk kadar güçsüz olurum o İyi niyetliyim, fakat Ay hareketlerine bağlı olarak çok değişken olurum bazen melankolik, bazen kuşkucu, bazen içe dönük, bazen pasif, bazen de dışa dönük olabilirim o İnsanlara diplomatik davranırım o. Kendimi kısıtlanmış ve başarısız hissettiğimde kaprisli davranışlar gösteririm ve benimle çalışmak o an imkansızdır o Anlaşılamamaktan yakınırım o Gittiğim her yerde sevgi ve sıcaklık dağıtan biriyim.
GÜNEŞ ASLAN'DA
Yaratıcılık benliğin anlatımıdır o Kendimi düşünürüm o Kahramanı oynamaktan hoşlanırım o İsteyerek veya istemeyerek dikkat çekmekten hoşlanırım o Asilim o Hayal gücüm kuvvetli o Azimliyim o Hata yaptığımı söylemekten nefret ederim o Sabırlıyım o Hayırseverimo Dikkafalıyım o Son sözü ben söylerim o İlk tepkilerim fizikseldir o Abartmaya ve fazla tepkilere eğilimliyimo Yaşamayı ve onun zevklerini seviyorum o Candan bir evsahibiyim o Eğlendiriciyim o Ateşliyim o Cömertimo İnsan canlısıyım o Tertiplisiniz o Hırslııyım o Gerçek veya pratik olmasada sezgilisiniz o Bir çok arkadaşım olur o Tembelim o Enerji ve heyecandan hoşlanırım o Bir takımın bölümü olmak yerine iddialı girişimlerde bulunurum o Sanat, müzik ve tiyatroya hayranım o Kendimi karşı cinse yakın hissederim fakat aşk ve sevgi isteğimde doğal dürtülerimi dengeleyebildiğim sürece uyumlu bir ilişkiye girebilirim o Benim için para hedeflerime ulaşmam için bir araçtır o İnsanlara çabuk güvenirim o Tartışmalarda, konuşmalarda konunun saptırılmasına ve konu içinde tekrarlara dayanamam o Bu yüzden de sabırsızlığım, heyecanım ve dikkafalılığımla hemen ortaya çıkarım o Başkalarının benim hakkındaki düşüncelerinin olumlu olmasını isterim o İnsanları etkileyebildiğimin farkında olduğumda onları daha çok etkileyebilmenin yollarını ararım o Görevimi yaparken de birlikte çalıştığım insanlara karşı mesafe koyarım.
GÜNEŞ BAŞAK DA
Başkalarını düşünen biriyim fakat davranışlarım başkalarına acı çektirmeye yönelebilir o Suçu bir silah olarak kullanırım o Değişikliğe adapte olabilirim o Başkalarının etkisinde incinebilirim o Yararlı olabilecek yollar bulmak hoşuma gider o Utangacım o İdealistim o İletişimden hoşlanırım o Satış kaabiliyetim vardır o Pratiğim o Etkili bir arabulucuyumz o İçgüdüsel olarak başkalarının yardımına koşarım o Sonsuz detay ve sorumluluğa dayanabilirim o Çözümselim o Konuşkanım o Kitaplardan, dergilerden ve yazmaktan hoşlanırım o Organizasyon ve detey için eleştirici bir gözüm var o Herkesi ve herşeyi geliştirmek için karşı konulmaz bir isteğinm var o Kaçamak yapan organizasyondan yoksun ve sorumsuz olabilirim o Kendi kötü huylarım başkalarının aynı kötü huylarını eleştirmemi etkilemez o Sağlığımdan endişe duyarım o Tümüyle rekabetci değilim o Becerili bir usta terzi veya desinatör olabilirim o Yaşadığım kendi dünyamı mikroskop altında analiz edermişcesine davranırım o Öğrenmem gereken, kendim ile başkalarını aynı kefeye koymamaktır o Kendimin sevmediği, hoşlanmadığım davranışları başkalarına karşı yapmam o Ayrıca başkalarına karşı işimde olduğum gibi objektif olmayı öğrenmem gerekir o Sağlık yönünden evhamlı ve korkulara açığım o Hatta hastalık hastası olabilirim o Materyel yönden mal ve eşya yönünden gelişme isteğim vardır o İyi yemek yemek ve iyi giyinmekten hoşlanırımo Rahatlık benim için fazlaca önemli değildir fakat param olduğunda veya maddi yönden rahatsam lüks düşkünü ve tembel olabilirim.
GÜNEŞ TERAZİ DE
Entellektüel bir kişiliğim var o İhtiras ve zeka arasında denge kurmak isterim o Tarafsızlık için çaba gösteririm o Karar vermek için zamana ihtiyaç duyarım o Sevilmeye de ihtiyaç duyarım o Zihinsel egzersizlerin ve tartışma götüren hukuksal noktaların dışındaki konulara daha yatkınım o Büyüleyici ve aynı zamanda Hazırcevap olduğum söylenir o Kadife eldivenler içindeki demir yumruklar taktiğini kullanmaya bayılırım o Ne alıyorsam o kadarını geri veririm o Cilveli olduğum kadar Romantiğimdir de o Fiziksel çekiciliğim entellektüel ilgilerimle dengelenmezse kendimi kötü hissederim o Güzelliklerden ayrı bir zevk alırım o Kitaplar, müzik, giyim ve çiçeklere hayranlık duyarım o Çevrem estetik olarak zevk vermelidir.o Evlendiğimde veya beraber olduğum kişilerden çalıştığım gibi çalışmalarını isterim o Benim için genelde tembel denir fakat tembelliğim inatçılığımdan kaynaklanır o Çalıştığım zaman beni tanımakta zorlanabilirsiniz o Aşırıya kaçma eğilimim ne yazık ki fazladır o Özel bir yeteneğim de çevremde oluşan olayları iyi analiz edebilmem ve iyi bir demogojist olmamdır o Bu yüzden benimli tartışırken dikkatli olmanızda ayda var o Psikoloji, insan ilişkileri, davranış bilimleri ve bu tür konular ilgimi çeker o Bu yönde edindiğim bilgileri başkalarına aktarmak ve öğütlerde bulunmak, özel problemlerine yardım etmek zevk aldığım başka konulardır.
GÜNEŞ AKREP DE
Öğrenmeye meraklıyım o Soruşturmaktan hoşlanırım o İyileşebilme gücüm vardır o İnatçıyım o Tümüyle canayakın ve insan canlısıyım o Kontrol ve idare etmek için içten gelen bir eğilimim vardır o Araştırmacıyım o Kuvvetli isteklerim olabilir o Duygusal olarak yönetmeye ihtiyaç duyarım o Alaycı aynı zamanda sahip çıkıcı bir yapım var o İntikam almaktan da çekinmem o Anlatım ve kişiliğim yoğundur o Esrarengizim o Maksatlıyım o Açık mücadeleden hoşlanmam o Özelliğe ihtiyaç duyarım o Her zaman birşeyleri kendime saklarım o Nazik ve istekli bir dinleyici değilimdir o Kendi kendime yeterli gibi gözükürüm o Rekabetçiyim o Güç, sürat ve kurnazlık gerektiren meydan okumaları severim o Eski ve gereksiz bir şeyden yeni bir şey çıkartabilme kabiliyetine sahibim o Başarılı bir aşçı, yazar, desinatör ve kompozitör olabilirim. o Enerjimi sevdiğim bir konu üzerinde yuğunlaştırdığım için tüm enerjimi bu konuya veya olaya harcarım, bu yüzden konu seçiminde baştan doğru konuyu seçmeliyim, seçerken de titiz ve dikkatli olmalıyım, çünki ikinci bir konu veya olaya yeterince enerjim kalmayacaktır o Hayatı hiç bir zaman hafife almam. o Kendi fikirlerimi saklama ve anlatmama eğilimim var o Bir konunun detayına inebildiğim ve bu yöndeki dürtülerimi iyi kullanabildiğimden buluşlar, bilim, araştırma ve okült ilimlere eğilimim artabilir o Bir dostuma sırrımı veriyorsam onu saklamasını isterim bu bende tüm burçlardan daha fazladır o Mücadelemde kural tanımaz ve çok acımasız olabilirim o Başkalarından da bunun tersini beklemem o Bir yeteneğim de başkalarını çok çabuk etkileyebilmemdir.
GÜNEŞ YAY DA
Entellektüel meraklarım vardır fakat kolaylıkla sıkılabilirim o Sabırsız ve bağımsız biriyim o Zihinsel veya fiziksel kısıtlamalardan nefret ederim o Değişikliğe çabucak adapte olurum o Başkalarının etkisinden kolay kırılabilirim o Herhangi bir yeri yuvam veya oturulacak bir yer yapabilme kabiliyetim vardır o Yeni fikirler ve yeni maceralar için sürekli araştırırım o Konuşkan, aynı zamanda patavatsızım o Pratik bir zekam vardır o Mizahtan hoşlanırım o İlk tepkilerim fizikseldir o İletişimden hoşlanırım.o Genelde çevrenizde uyumlu ve sayılan birisi olarak tanınırsınız ve tanınmak istersiniz o Çevreden etkilendiğiniz gibi bir başka burçun insanları etkilenmezler fakat siz bunu çok iyi gizleyebilirsiniz o Dar bir çevrede iseniz mutaasıp ve dar görüşlü olursunuz bu yüzden geniş bir çevreye ihtiyaç duyarsınız o İdealist ve muhafazakar birisi olmanıza karşın genelde çok az yay insanı bir konunun, felsefenin, dini görüşlerin veya dogmatikliğin körü körüne fanatiği olur. o Sezgisel düşünce sisteminiz vardır bu size olabilecek olayları önceden bilebilmenizi veya sezinlemenizi sağlar o Kötü huylarınız ise çok dik kafalı, inatcı ve birden fazla işle uğraşmak istemenizdir o Gezip görmek, seyahat etmek, dış ülkelerle bağlantıda olmak sizin sevdiği şeylerdir o Bazen ev kuşları olarak görünürsünüz bu da kendinizi iyi hissetmediğinizin bir belertisidir o Zaman kavramınız çok geniştir.
GÜNEŞ OĞLAK DA
Otorite tarafından kontrol edilmeyi arzularsınız o Size saygı duyulmasını istersiniz o Uyulması zor kurallar yaratır ve uyulmasına zorlarsınız o Amaçlarınız vardır o Pragmatiksiniz o Kuvvet ve otoritenin peşinde koşarsınız o Saldırgansınız o Rekabetcisiniz o İç huzurunuzun eksikliğinden dolayı kendinizi savunmaya geçersiniz o Gençliğinizde beklenmedik bir olgunluğa sahipsiniz o Bir şey kazanmak için çok çalışır fakat amaçlar hala ulaşılabilecek gibiyse tembel davranırsınız o Mizah anlayışınız vardır fakat dalga geçilmesine tolerans göstermezsiniz o Dikkatli olmanız sizi çevrenizde olup bitenleri görerek, duyarak veya merakınızdan öğrenerek faydalı bir şekilde kullanmasına olanak tanır o Ağır ve çok çalışmaya dayanıklı ve alışıksınız o Maddi kazanç size güvence verir o Planlarınızı ve düşüncelerinizi buna göre programlarsınız o Ani gelen problemlere ve zorluklara uygun çözümler getirebilirsiniz bunu yaparken de daha çok panik olur ve heyecanlanırsınız o İş ve çalışma hayatında düzene önem verirsiniz o Bu düzeni bulamadığınızda ise dikkatinizi toplamakta zorlanırsınız o Ev hayatında da tüm işler A' dan Z' ye organize ve düzenli yapılmalıdır o Çalışırken çok uysalsınız fakat fırsatları yakaladığınızda bu uysallığınızdan bir eser kalmaz o Olumsuz bir yönünüz ise kendi duygularınızı anlamakta zorlanmanızdır bu da sizi melankoliye ve yanlızlığa itebilir o Saygınlığa mutlaka ihtiyaç duyarsınız.
GÜNEŞ KOVA DA
Sosyal yaklaşımlara sahipsiniz o Sadıksınız o Adaletten yanasınızo Tarafsızsınız o Bir çok arkadaş ve tanıdıklarınız vardır o Zenginlik veya zenginliğin sorumlulğundan çok insanlarla ilgilenirsiniz o İnatcı birisiniz o Dikkafalısınız o Büyük değişiklikleri meydan okuma gibi kabul eder, küçük değişikliklere müsama gösterirsiniz o İnsanlık ruhunu yaymaktan hoşlanırsınız o Otoriter veya dogmatik ilkelerden nefret edersiniz o İsyankarsınız o saldırgan bir yapınız var o Soru sorulmasına aldırış etmez fakat size bir şey tembih edilmesine içerlersiniz o İhtiraslı olabilirsiniz fakat genelde sahip çıkıcı değilsiniz o Seçici davranırsınız o Hakkınızda tahminde bulunmak zordur o Tarih ve antikalara ilgi duyarsınız o Olgunluk size durgunluk getirecektir o Bir konuda tek şahıs olmaktan hoşlanırsınız o Genellikle kötü veya değişik sayılabilecek bir aşcısınız o Bilim, mühendislik, uluslararası finans, müzik, psikoloji veya sosyal çalışmalara ilgi duyarsınız. o Yanlızlıktan hoşlanmazsınız bu yüzden de yeni insanlarla tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak istersiniz o Buda sizi grup çalışmalarında verimli hale getirir o Sizin ilginç bir yanınız da arkadaşlarınız evlenip uzaklaştığında bile bu arkadaşlığı sürdürmenızdir o Kendiniz evli olsanız bile o Sizin için mal edinmek bir araçtır ve bu yönde fazla hırslı davranmazsınız. o Bu yeteneğinize teknik bilgileri ile kaynaştırdığınızda inginç araştırmalar yapabilirsiniz o Karşılaştırma ve türetme sizin için çok kolay yapabildiği bir şeydir o Bu yeteneğiniz size bilim adamı sıfatını vermiştir.
GÜNEŞ BALIK DA
Kişiler ve olaylar ideal imajlara uymadığı zaman kabul etmekte güçlük çekersiniz. o Her ne pahasına olursa olsun hayatınızı devam ettirirsiniz o Başkalarıyla özdeşleşmeye hazırsınız. o Fazlaca kırılgansınız. o Herşeye duygusal reaksiyon gösterirsiniz. o Merhametlisiniz. o Ruhsalsınız. o Eşitliğe inanırsınız ve daha insancıl girişimler için kuralları çiğnemekten kaçınmazsınız. o Kusursuz bir yargıçsınız. oDuygusal bir yöneticisiniz. o Hissi bir öğretmensiniz. o Müptela olabilen bir karakteriniz vardır. o Yaratıcısınız. o Açı çektirmekten hoşlanan rolünü oynamayı seversiniz. o Suçu bir silah olarak kullanırsınız. o Bir mahkum veya suçlayan olabilirsiniz. o Utangaçsınız. o Aktör, ressam, yazar veya rüyacısınız. oDerli toplu ve iyi düzenlenmiş veya pasaklı ve dikkatsiz olabilirsiniz. o Kişisel alışkanlıklarınız çevrenize duygusal tepkilerinizi yansıtır. o Hayal gücünüz kuvvetlidir.o Genelde sakin bir insansınız fakat bir kere sabırınız taştığı zaman çok zor yatışır o O zaman dikkafalı ve inatcı davranırsınız o Sevimliliğiniz, uyumluluğunuz ve sempatikliğiniz sizi her türlü topluma rahatça girebilen birisi yapar o Duygularınız kuvvetli bir iyimserlik ve kötümserlik arasında gidip gelir o Olumsuz bir yönünüz ise kendi mallarınıza değer vermediğiniz gibi başkasının malına da değer vermezsiniz.