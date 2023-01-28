Sağanak vurdu fırtına uçurdu

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Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, dereler taştı, bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi. Fırtınayla birlikte denizde dev dalgalar oluştu, dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tabelaları ile tenteleri uçtu.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün önceki gün şiddetli yağış ve fırtına için ‘turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu Antalya’da bazı uçak seferleri ertelenirken, İstanbul-Antalya seferini yapan bir uçağın Antalya’ya inişi sırasında uçağın kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmadığı bildirildi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde de bir otelin camı, çalışanların üzerine düştü, 1 kişi yaralandı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, sağanağın ardından yollarda ise yoğun su birikintileri oluştu. İzmir’de ise önceki gece saatlerinden itibaren Sağanak etkili oldu, su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.