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Sağanak vurdu fırtına uçurdu

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#Sağanak#Antalya#Fırtına
Sağanak vurdu fırtına uçurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

Antalya, Marmaris, Bodrum ve İzmir’de dün hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.

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Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, dereler taştı, bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi. Fırtınayla birlikte denizde dev dalgalar oluştu, dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tabelaları ile tenteleri uçtu.

Sağanak vurdu fırtına uçurdu

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün önceki gün şiddetli yağış ve fırtına için ‘turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu Antalya’da bazı uçak seferleri ertelenirken, İstanbul-Antalya seferini yapan bir uçağın Antalya’ya inişi sırasında uçağın kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmadığı bildirildi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde de bir otelin camı, çalışanların üzerine düştü, 1 kişi yaralandı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, sağanağın ardından yollarda ise yoğun su birikintileri oluştu. İzmir’de ise önceki gece saatlerinden itibaren Sağanak etkili oldu, su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

 

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#Sağanak#Antalya#Fırtına

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