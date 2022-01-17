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Zirai don nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don uyarılarını paylaşıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok ilde zirai don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi. Peki, zirai don nedir?

1/4Zirai don nedir Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don uyarılarını paylaşıyor

Don olayı bitkisel üretimi olumsuz olarak etkileyen en önemli doğal afetlerden birisidir. Özellikle ilkbahar geç donları meyve ve sebze üretimde ciddi zarara yol açmaktadır. Don olayının önceden tahmini üretim açısından hayati önem taşımaktadır.

2/4Zirai don nedir Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don uyarılarını paylaşıyor

Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olan don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır.

3/4Zirai don nedir Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don uyarılarını paylaşıyor

Yer yüzeyinin radyasyon ve kondüksiyon ile aşırı soğumasına neden olan olaylar donun oluşması için elverişli temel koşulları sağlarlar. Özellikle belirli bir yerin soğuk ve kuru bir polar hava kütlesi tarafından doldurulması, havanın açık ve sakin olması, atmosferin su buharı oranının düşük olması, karasal bir sıcaklık rejimi don için elverişli koşulları oluştururlar.

Don oluşumunda önemli faktörlerden biri de topografik yapıdır. Yükseklerde soğuyan ve ağırlaşan hava, yer yer çukur alanlarda toplanarak bu kısımların don tarafından etkilenmesine neden olur.

4/4Zirai Don Sınıflandırması:

Zirai Don Sınıflandırması:

2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;

Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C,
Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C
Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.

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