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Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 23:57 | 

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçlarının tarihi, 5. eleme turu müsabakalarının ardından gündeme geldi. 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar Beşiktaş-Altay maçı ile tamamlandı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanan 5. tur maçlarının sonucunda avantaj yakalayan takımlar son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Gözler şimdi ZTK son 16 tur maçlarında. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve konuyla ilgili bilgiler.

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Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? sorusu sporseverler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu son maçında Beşiktaş karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Altaş Denizlispor, Beşiktaş gibi takımlar son 16 turuna yükselirken, gözler son 16 tur mücadelelerine çevrildi. TFF'nin programına göre son 16 tur maçları 8-10 Şubat tarihlerinde oynanacak.
2ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN

ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF'den gelen açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:
3
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022

Final: 26 Mayıs 2022
4SON 16 TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ

SON 16 TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Göztepe
Fenerbahçe
Royal Hastanesi Bandırmaspor
Yukatel Kayserispor
İttifak Holding Konyaspor
Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK
Beşiktaş
5
Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor
Fraport TAV Antalyaspor
Trabzonspor
Altaş Denizlispor
Aytemiz Alanyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük
Adana Demirspor
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