Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar

Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? sorusu sporseverler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu son maçında Beşiktaş karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Altaş Denizlispor, Beşiktaş gibi takımlar son 16 turuna yükselirken, gözler son 16 tur mücadelelerine çevrildi. TFF'nin programına göre son 16 tur maçları 8-10 Şubat tarihlerinde oynanacak.