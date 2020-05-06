Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların temel ihtiyaç kredisi başvurularını almaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank'tan birine başvuruda bulunacak olanlar internet üzerinden '10 bin TL Bireysel Destek İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?' sorularına cevap arıyor. Kredi talebi için gerekli işlemleri tamamlayanlar ise sonuç araştırması yapıyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç kamu bankasının vatandaşlarına sağladığı kolaylıklardan biri olan Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi ödemeleri başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyasına devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı krediye yoğun ilgi devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank'a 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusunda milyonlarca kişi paralarını kolaylıkla bankaya girmeden ATM'den çekiyor. Peki Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Kamu bankalarına 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
2
Abone Ol
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
redi talebinde bulunacak vatandaşlar bu üç bankadan birini seçerek başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor.
Başvuru tarihine göre ödeme takvimi de kolaylıkla belirleniyor. Başvuru gününden tam 6 ay sonrası seçilerek ödemeler yapılabiliyor. Nisan ayında başvuranlar Kasım’da, Mayıs ayında başvuranlar ise Aralık ayında ilk taksitlerini ödeyecek.
5
Abone Ol
FAİZ ORANI
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.