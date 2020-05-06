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GeriGündem Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası
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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 14:02,

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşların temel ihtiyaç kredisi başvurularını almaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank'tan birine başvuruda bulunacak olanlar internet üzerinden '10 bin TL Bireysel Destek İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?' sorularına cevap arıyor. Kredi talebi için gerekli işlemleri tamamlayanlar ise sonuç araştırması yapıyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası...

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç kamu bankasının vatandaşlarına sağladığı kolaylıklardan biri olan Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi ödemeleri başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyasına devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı krediye yoğun ilgi devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank'a 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusunda milyonlarca kişi paralarını kolaylıkla bankaya girmeden ATM'den çekiyor. Peki Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Kamu bankalarına 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

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Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

redi talebinde bulunacak vatandaşlar bu üç bankadan birini seçerek başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor.

Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor. VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor. HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

36 AY GERİ ÖDEMESİ KREDİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR
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6 AY GERİ ÖDEMESİ KREDİ BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi başvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranı şu şekilde olacak;

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

4ÖDEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAŞLIYOR
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ÖDEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Başvuru tarihine göre ödeme takvimi de kolaylıkla belirleniyor. Başvuru gününden tam 6 ay sonrası seçilerek ödemeler yapılabiliyor. Nisan ayında başvuranlar Kasım’da, Mayıs ayında başvuranlar ise Aralık ayında ilk taksitlerini ödeyecek.

5FAİZ ORANI
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FAİZ ORANI

Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.

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