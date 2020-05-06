Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ve sonuç sorgulama sayfası

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç kamu bankasının vatandaşlarına sağladığı kolaylıklardan biri olan Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi ödemeleri başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyasına devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı krediye yoğun ilgi devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank'a 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusunda milyonlarca kişi paralarını kolaylıkla bankaya girmeden ATM'den çekiyor. Peki Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Kamu bankalarına 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?