Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank temel ihtiyaç kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira tutarında kredi tahsisi gerçekleştirdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen ihtiyaç kredilerinin başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağının yanı sıra nasıl başvuru yapılacağı da merak konusu oldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesiyle birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira tutarında kredi sağlandı. Peki, temel ihtiyaç kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?
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Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi', Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlıyor. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sunulan 10 bin lira limitli, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemli 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'den pek çok kişi yararlandı. Başvuruyu internet üzerinden yapan vatandaşlar, başvuru sürecinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, temel ihtiyaç kredisi hakkında merak edilenler...
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.
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Kamu bankalarının hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıfbank da 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.
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"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.
İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.