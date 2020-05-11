Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank temel ihtiyaç kredisi sonuçları nasıl öğrenilir? 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hayata geçirilen 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi', Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlıyor. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sunulan 10 bin lira limitli, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemli 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'den pek çok kişi yararlandı. Başvuruyu internet üzerinden yapan vatandaşlar, başvuru sürecinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, temel ihtiyaç kredisi hakkında merak edilenler...